Amira Pochers neuer Podcast: „Natürlich habe ich ihn geliebt“

DE Deutsche Promis - Jetzt spricht Amira Pocher (31). Wochenlang hatte die Noch-Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (45) über die sehr öffentliche Trennung des Paares geschwiegen, während ihr Mann keine Gelegenheit ausließ, öffentlich nachzutreten — sie hatte lediglich per Anwaltsschreiben dementiert, in einer neuen Beziehung zu sein.

"Es gehören immer zwei dazu, dass eine Ehe funktioniert"

Jetzt ist ihr neuer Podcast 'Liebes Leben' erschienen, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima betreibt, und darin gesteht die Moderatorin, dass sie die letzten Wochen ganz schön fertig gemacht haben. "Ich habe nicht nur einige Bisswunden auf der Zunge, sondern auch ein paar Messerstiche im Rücken. Was mich persönlich aufgewühlt hat, fertig gemacht hat. Ich bin körperlich und physisch an meine Grenzen gekommen, war nicht schön", legte sie ihr Seelenleben bloß. Im Gegensatz zu Olli, der von einem plötzlichen Liebes-Aus sprach, erklärte Amira: "Ich bin schon lange getrennt. Das ist ein langer Prozess, inoffiziell." Sie sei auch nicht einfach gegangen, sondern habe lange um die Ehe gekämpft. "Ich habe nichts in mich hineingefressen, habe immer alles offen ausgesprochen. Habe geredet, eine Reise angeboten…Ich habe Beziehungs-Coachs im Internet nachgelesen, Bücher, YouTube. Es gehören immer zwei dazu, dass eine Ehe funktioniert."

Amira Pocher wehrt sich gegen Kritiker*innen

Der Wendepunkt kam für Amira Pocher, als ihre Mutter sie im letzten Jahr beiseite nahm und an ihrem Geburtstag sagte: "'Amira, du hast dich so krass verändert. Du bist so negativ, deine Art zu sprechen, du bist vulgär in der Streitkultur.‘ Ich habe das nicht hören wollen." Viele hatten sich mit ihren Meinungen in die Trennung eingemischt, so unter anderem Thomas Gottschalk, der ihr in seinem Podcast vorgeworfen hat, sie habe Oliver Pocher nur des Ruhmes wegen geheiratet: "Sie wollte gerne Moderatorin werden und Oliver hat delivered. Der hat sie relativ schnell bekannt gemacht." Auch darauf ging Amira ein: "Natürlich habe ich ihn geliebt. Es tut auch richtig weh, wenn Leute sagen, das war so nicht. Ich habe mit diesem Mann zwei Kinder in die Welt gesetzt, habe ihn geheiratet." Amira Pochers Fazit: "Hätte Olli so viel Kraft und Power investiert und um unsere Ehe gekämpft, wie er es jetzt tut für seinen eigenen Profit und um mich komplett blöd darzustellen, dann wären wir jetzt noch zusammen."

