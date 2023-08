Allgemein | STAR NEWS

Amira Pocher: Mehr als nur die Frau von Oliver

DE Deutsche Promis - Amira Pocher (30) hat eine neue Show. Die Moderatorin stellt nun die neue Kuppelshow 'My Mum. Your Dad' vor, bei der Kinder ihre alleinerziehenden Elternteile wieder verbandelt sehen möchten. So eine Show ist genau das Richtige für die Österreicherin, die dank ihres Mannes Oliver Pocher (44) den Einstieg ins Showbusiness geschafft hat.

Von wegen “uninteressant und humorlos”

Das weiß die zweifache Mutter auch, kennt aber ihren eigenen Wert. "Wäre ich uninteressant, humorlos, könnte mich nicht ausdrücken, dann würde das alles nicht so laufen, wie es läuft", betonte sie im Gespräch mit dem ‘RedaktionsNetzwerk Deutschland’. "Man würde mir ja keine Sendung ohne meinen Mann anbieten, wenn ich nicht auch als Einzelperson ertragbar wäre." Und mittlerweile läuft auch vieles ohne ihren Mann, denn beide gehen ziemlich offen mit ihrer Ehekrise um und sprechen auch im gemeinsamen Podcast darüber. "Nachdem es Schlagzeilen über unsere Ehe gab, konnten wir nicht einfach so tun, als gebe es dieses Thema nicht", begründete der Star diese Offensive.

Amira Pocher wird jetzt nicht jede Woche Updates zu ihrer Ehe geben

Amira Pocher betonte aber auch, dass man jetzt nicht in jeder Folge etwas Neues über die Pocher-Ehe erfahren würde. "Wir müssen jetzt nicht jede Woche Updates geben. Aber alles Wesentliche werden wir mit der Öffentlichkeit teilen, das gehört dazu." Das aktuelle Grummeln verstellt nicht den Blick auf die Anfänge ihrer Beziehung, denn da habe der Entertainer einen sehr guten Eindruck gemacht, während sie sehr aufgeregt und nervös gewesen sei. "Er war sehr selbstbewusst und ich wollte gerne wissen, was er zu erzählen hat."

Beide konnten aber nicht normal daten und in Restaurants gehen, denn dafür sei ihr Ehemann zu bekannt gewesen. Und nun sind sie beide zu bekannt, um nicht ständig den Blick der Öffentlichkeit zu spüren. Beim Interview mit RTL machte Amira Pocher dann deutlich, dass ein Ehe-Aus nicht unbedingt ein komplettes Aus sein müsse, schließlich gebe es die beiden gemeinsamen Kinder: "Wir werden immer ein Team bleiben, egal, wie es weiter- oder ausgeht."

Bild: picture alliance / AAPimages/Timm | AAPimages/Timm