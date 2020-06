Allgemein | STAR NEWS

Amber Heard: Stammen ihre blauen Flecken gar nicht von Johnny Depp?

DE Showbiz - Nachdem Amber Heard (34, 'Aquaman') und Johnny Depp (57, 'Fluch der Karibik') bereits im Rahmen ihres schmutzigen Scheidungsprozesses jede Menge dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit wuschen, kommt es jetzt auch nicht mehr darauf an. Und Johnny Depp will es keinesfalls auf sich sitzen lassen, als gewalttätiger Ehemann, der seine Frau schlug, wahrgenommen zu werden. Darum will er jetzt mit seiner Verleumdungsklage die Wahrheit ans Tageslicht bringen.

Woher kamen Amber Heards Verletzungen?

Trinity Esparza arbeitet als Concierge im Eastern-Columbia-Gebäude, in dem Johnny Depp mehrere Wohnungen besitzt. Johnnys Anwälte präsentierten sie als wichtige Zeugin. Trinity sah die blauen Flecken an Ambers Hals erst zwei Wochen nachdem Johnny Depp sein Mobiltelefon nach ihr geworfen haben sollte, wie der britische 'Daily Mirror' berichtet.

Die Concierge gab an, blaue Flecken auf der linken Seite von Ambers Gesicht gesehen zu haben – Amber hingegen behauptete, der Angriff habe sie auf der rechten Seite getroffen. Ein blauer Fleck auf Ambers Wange und zwei Fingerabdrücke an ihrem Hals sah Trinity erst im Juni, zwei Wochen nach der angeblichen Attacke am 21. Mai 2016. "Sie hatte ihre Schlüssel in den Fahrstuhlschacht fallen lassen", erinnerte sich Trinity an die Begegnung. "Sie hatte Abdrücke auf dem Hals und ein Pflaster."

Johnny Depp war zu dieser Zeit außer Landes

Trinity Esparza war sich zudem sicher, dass Johnny Depp zu dem Zeitpunkt, als sich Amber die Verletzungen zuzog, gar nicht in den USA war. Darum sagt Depps Anwalt Adam Waldman, dass dies beweise, dass der Schauspieler seine Ex-Frau gar nicht verletzt haben kann. "Die eine Person, von der wir wissen, dass sie es nicht getan haben kann, ist Johnny Depp, der beruflich auf Reisen und (zwei) Wochen außer Landes war", erklärte der Anwalt.

Trinity Esparzas Aussage wird nicht nur in der 50 Millionen Dollar (gut 44 Millionen Euro) schweren Verleumdungsklage gegen Amber Heard eine wichtige Rolle spielen, sondern auch in einer weiteren Verleumdungsklage, die der Star wegen eines Artikels in der britischen Tageszeitung 'The Sun' führt. Darin wurde Johnny Depp 2018 als "wife beater", also als ein Mann, der seine Ehefrau schlägt, bezeichnet. Das will der Star nicht so stehenlassen.