Allgemein | STAR NEWS

Amber Heard: “Johnny Depp will sich selbst zerstören”

Bei Schauspielerin Amber Heard (32, 'Aquaman') will einfach keine Ruhe einkehren, wenn es um ihren Ex-Mann Johnny Depp (55, 'Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen') geht. Nachdem sie einen Artikel für die 'Washington Post' verfasst hatte, krachte es erneut zwischen den einstigen Liebenden: Johnny Depp reichte Klage gegen seine Ex ein.

Eine ausklügelte Kampagne gegen Johnny Depp

Der Stein des Anstoßes war bereits im Dezember in dem US-amerikanischen Blatt erschienen. Darin schrieb Amber Heard über ihre eigenen Erlebnisse als angebliches Opfer häuslicher Gewalt. Es dauerte immerhin bis letzte Woche Freitag [1. März], bevor Johnny Depp daran Anstoß nahm, obwohl er nicht namentlich genannt wurde. Der Inhalt schien ihm Grund genug, eine Klage wegen Verleumdung einzureichen. Amber Heards Behauptungen über seine angeblich unberechenbaren Wutausbrüche seien Teil einer "ausgeklügelten Kampagne."

Entschädigung von 44 Millionen Euro

"Mrs. Heard ist kein Opfer häuslicher Gewalt, sie ist die Täterin", ließ Johnny Depp über seine Anwälte verkünden. Der Star hätte gern eine Entschädigung von umgerechnet rund 44 Millionen Euro. Doch das lässt sich Amber Heard nicht bieten. "Diese lächerliche Aktion ist nur der neueste Versuch von vielen, den Johnny Depp bereits unternommen hat, um Amber Heard zum Schweigen zu bringen", wehrt sich ihr Anwalt Eric M. George gegenüber 'Deadline.com'. "Sie sind der Beweis, dass Mr. Depp einfach keine Verantwortung für die von ihm ausgehende Gewalt übernehmen will. Es scheint, er will sich unbedingt selbst zerstören, aber wir werden in diesem Rechtsstreit erfolgreich sein." Johnny Depp und Amber Heard waren 15 Monate verheiratet, bevor sie im Mai 2016 die Scheidung einreichte. Der Rosenkrieg scheint aber noch lange nicht vorbei zu sein.

© Cover Media