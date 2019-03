Allgemein | STAR NEWS

Amber Heard: Das ist der Nachfolger von Vito Schnabel

Schauspielerin Amber Heard (32, ‘Aquaman’) hat einen leidenschaftlichen Kuss mit Regisseur Andy Muschietti (45) genossen. Damit scheint ihre Beziehung zu Kunsthändler und Heidi-Klum-Ex Vito Schnabel (32) endgültig vorbei zu sein. Zuvor war sie mit Johnny Depp (55) verheiratet, bevor sie sich mit Tesla-Geschäftsführer Elon Musk (47) zusammentat.

Das ist der Neue

Das Liebesleben von Amber Heard ist also spannender als ihre Filmografie. ‘TMZ’ hat nun Paparazzi-Bilder veröffentlicht, auf denen Amber während eines Spaziergangs in Los Angeles am Mittwoch [13. März] mit dem ‘ES’-Regisseur Andy Muschietti zu sehen ist. Mehr noch: Die beiden genießen einen leidenschaftlichen Kuss in aller Öffentlichkeit, ohne sich von den weiteren Passanten und Paparazzi gestört zu fühlen. Vor einigen Monaten schon wurden Gerüchte laut, Ambers kurze Romanze zu Heidi Klums Ex, dem Kunsthändler Vito Schnabel, habe ein Ende gefunden.

Lange Geschichte

Wohlhabende und einflussreiche Männer scheinen genau Ambers Ding zu sein, denn nach ihrer schmutzigen Scheidung von Hollywoodstar Johnny Depp begann die Schauspielerin, den Milliardär Elon Musk zu daten. Die Geschichte von Amber und Johnny ist derweil noch lange nicht zu Ende erzählt, denn erst kürzlich verklagte der ‘Fluch der Karibik’-Darsteller seine ehemalige Ehefrau wegen übler Nachrede, nachdem sie ihm vorgeworfen hatte, sie mehrmals im Laufe ihrer kurzen Ehe geschlagen zu haben. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte Amber ihre Vorwürfe in einem Artikel für die ‘Washington Post’ wiederholt.

© Cover Media