Altern bei Männern und Frauen: Gwyneth Paltrow schimpft über „Doppelmoral“

DE Showbiz - Warum ist die westliche Gesellschaft so besessen von ewiger Jugend für Frauen? Diese und andere Fragen treiben Gwyneth Paltrow (50) um. In einem Interview mit 'Vogue' machte die Schauspielerin ('Shakespeare In Love') ihrem Ärger über die Schönheitsstandards Luft.

Andie MacDowell v George Clooney

Es sei ein Kulturproblem, so der Star. "Diese Idee, dass bei uns die Zeit stillstehen soll, ist einfach seltsam." Besonders nervt sie die Doppelmoral, die verschiedenen Maßstäbe, mit denen Männer und Frauen gemessen werden. "Es ist nicht unser Problem, es ist ein Kulturproblem, dass Frauen wesentlich mehr beim Älterwerden beurteilt werden als Männer", fügte die Gründerin und Chefin des Lifestyle-Unternehmens Goop hinzu, die mit Selbstoptimierung und Wellness immerhin selbst ganz gut im Geschäft ist. "Ich liebe es, wenn ich höre, wie jemand wie Andie MacDowell, mit ihren wunderschönen grauen Locken, darüber spricht, wie sie das Altern annimmt. Und dann der Unterschied, wie wir mit George Clooney umgehen."

Gwyneth Paltrow will keine Schönheits-Diktatur

Gwyneth Paltrow hat beobachtet: "Es sieht gut aus für einen Mann, wenn er grau wird, aber bei Frauen heißt es 'Was wirst du denn gegen deine Falten und deine alternde Haut tun?' Da gibt es definitiv eine Doppelmoral." Das sind zwar alles keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse, doch angesichts der Tatsache, dass in der Hinsicht immer noch wenig Änderung in Aussicht ist, kann man es vielleicht einfach nicht oft genug erwähnen.

Frauen sollten so altern können, "wie sie es wollen", erklärte Gwyneth weiter. Sie will es denjenigen, die lieber künstlich nachhelfen, auch nicht nehmen: "Manche Frauen wollen jeden einzelnen Aspekt behandeln und manche wollen eine tolle französische Großmutter sein, die niemals etwas an sich machen lässt. Jede Frau sollte dabei unterstützt werden, es so zu machen, wie sie es will", philosophierte Gwyneth Paltrow, die Cremes und Facials vorzieht. Die gibt es natürlich bei Goop zu kaufen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images