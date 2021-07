Allgemein | STAR NEWS

Alles sicher: Shailene Woodley hat kein Problem mit Sexszenen

DE Deutsche Promis - Shailene Woodley (29) gehört nicht zu denjenigen, die vor Sexszenen in Film und Fernsehen zurückschrecken, sie nur ungern drehen oder sie gleich vollständig ablehnen. Immer wieder beschweren sich Darsteller über den Dreh intimer Momente, verlangen einen Coach oder dass Crewmitglieder den Set verlassen. Shailene sieht es gelassener.

Alles wird besprochen

Shailene weiß nämlich, was sie will und wo sie ihre Grenzen zieht. Sie lässt sich nicht alles gefallen und macht auch nicht stumm alles mit. Stattdessen setzt sie sich vorher mit dem Regisseur und ihren Co-Stars zusammen und bespricht all jenes, das für die Vorbereitung besprochen werden muss. Die Darstellerin, die mit dem Footballstar Aaron Rodgers verlobt ist, erklärte gegenüber 'Variety': "Ich habe mich nie bei intimen Szenen unwohl gefühlt. Ich setze mich immer vorher mit dem Filmemacher und dem anderen Schauspieler zusammen. Wir führen immer Gespräche, in denen wir klären: 'Wie willst du die Szene drehen? Ist Nacktheit notwendig? Wird sie von der Szene ablenken oder etwas hinzufügen?'"

Shailene Woodley mag es realistisch

Bislang sei sie noch nie enttäuscht worden: "Wir wissen genau, wo unsere Grenzen sind. Ich war noch nie in einer Situation, in der diese Grenzen nicht respektiert wurden." Auch habe Shailene Woodley kein Problem damit, sich für eine Szene auszuziehen. Schließlich sei es nicht realistisch, beim Sex die Kleidung anzubehalten: "Oft siehst du in Filmen zwei Menschen die Sex haben, und die Frau hat ihren BH noch an. Ich glaube nicht, dass ich das im echten Leben jemals gemacht habe. Oder sehr, sehr selten."

Aktuell ist Shailene Woodley in 'Last Letter from Your Lover' auf Netflix zu sehen. Ihre Bereitwilligkeit, Sexszenen zu drehen, könnte da hilfreich gewesen sein, denn sie spielt eine junge Frau in den 60er Jahren, die sich in einer Dreiecksbeziehung wiederfindet.

Bild: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images