Alles muss raus: Cathy Hummels veranstaltet Hausflohmarkt

DE Deutsche Promis - Cathy Hummels (35) startet zurzeit ganz neu durch. Nach ihrer Scheidung von Fußballstar Mats Hummels (34) ist sie mit Sohn Ludwig (5) in eine neue Behausung in München gezogen. Im alten Zuhause räumt sie jetzt radikal auf: Die Moderatorin veranstaltet einen Hausflohmarkt.

"Trefft sie persönlich vor Ort"

Doch während auf einem herkömmlichen Haus- oder Garagenflohmarkt die Öffentlichkeit einfach vorbeikommt und ungehemmt die zu verscherbelnden Habseligkeiten der Verkäufer*innen durchwühlt, geht es beim Ausverkauf der Influencerin exklusiver zu. Zutritt ist limitiert und der Zugang zum "Bazar", wie Cathy den Ausverkauf nennt, ist kostenpflichtig. Für Sonnabend (17. Juni) können halbstündige Slots für rund 33 Euro gebucht werden, und die waren am Donnerstagmorgen auch schon fast ausgebucht. "Flohmarkt-Feeling im Hause Hummels", heißt es auf der Veranstaltungs-Website. "Cathy zieht um und verkauft ihre privaten Schätze vor Ort in ihrem bisherigen Zuhause im Nordosten von München. Statt in der Mülltonne zu landen, dürfen sich Kleidung, Kosmetik, Spielzeug und Möbelstücke so über ein neues Zuhause freuen. Kommt vorbei, stöbert durch Cathy's Schätze und trefft sie persönlich vor Ort."

Cathy Hummels mistet aus

Auf Instagram bewarb Cathy Hummels, die sich gerade gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer für den 'Playboy' ausgezogen hat, ebenfalls ihre Flohmarkt-Aktion. "Kommt und taucht ein in die lebendigen Farben meines Summer Bazaars, der tatsächlich in meinem alten Zuhause stattfindet", schrieb die Influencerin dort. "Bekommt exklusive Einblicke in mein altes Heim, das ich für EUCH in eine wahre Shopping Oase verwandelt habe." Sie wolle für einen Neustart, so Cathy weiter. Auch der kleine Ludwig habe Spielsachen aussortiert, die zum Kauf angeboten werden. Wer auf der Suche nach "Designerkleidung, Möbel, Deko, Beauty und Accessoires" im Raum München ist, sollte aber schnell sein, denn es sind nur noch wenige Tickets übrig für den Promi-Flohmarkt bei Cathy Hummels.

