Alle Scheidungen des Kardashian–Jenner Clans

Anscheinend ist die Ehe zwischen Kim Kardashian und Kayne West nach sechs Jahren gescheitert. Damit stellt die Länge der Ehezeit aber schon einen Rekord in der Familie auf.

Die neuesten Nachrichten der Familie Kardashian-Jenner haben die Welt des Showbusiness auf den Kopf gestellt. Die Ehe der beiden wurde 2014 in Italien geschlossen und den neuesten Berichten zufolge, soll jetzt die Scheidung unmittelbar bevorstehen. Zu den atemberaubenden Hochzeitsgeschenken gehörte damals ein Diamantring im Wert von 3 Millionen USD, den Kayne Kim bei der Trauung übergab.

Es ist nicht die erste Scheidung von Kim Kardashian, die erste Ehe endete nach vier Jahren und die zweite hielt sogar nur 72 Tage lang. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, ist Kayne schon nach Wyoming gezogen, damit das Paar ein separates leben führen kann und die Gründe der Scheidung in Ruhe der Presse bekannt zu geben. Kayne hat sich auf seine Ranch im Bundesstaat Wyoming zurückgezogen. Dort kann der Rapper in aller Ruhe an seiner Musikkarriere arbeiten und sich seinen vielen Freizeitaktivitäten widmen, wie Basketball spielen und ein paar online Sportswetten für seine beliebtesten Sportarten zu platzieren. Er hat anscheinend keine Pläne mehr, sich mit seiner Frau in Los Angeles zu versöhnen.

Obwohl Kim Kardashian erst im Oktober 2020 vierzig Jahre alt wurde, ist dies schon dir dritte Ehe, die zerbrochen ist. Das erste Mal heiratetet sie mit 19 Jahren den Musikproduzenten Damon Thomas. Die Ehe endete 2004, drei Jahre bevor die Fernsehshow „Keeping up with the Kardashians“ das erste Mal ausgestrahlt wurde. Der Erfolg der Serie machte Kim Kardashian weltberühmt.

In der sechsten Staffel der Realityshow bat der NBA-Spieler Kris Humpries um die Hand von Kim. In einem zweiteiligen Special mit dem Titel „Kim`s Fairytale Wedding“ wurde die Hochzeit in gerechten Happen für die Zuschauer ausgeschlachtet. Schon im Oktober des gleichen Jahres, nur 72 Tage nachdem die beiden sich das Ja-Wort gegeben haben, reichte Kim die Scheidung ein. Kim lies keine Zeit verstreichen und traf sich direkt danach wieder mit Heiratskandidaten. 2012 traf sie zum ersten Mal Kayne West und das frisch verliebte Paar kündigte ihre Hochzeit im Dezember desselben Jahres an.

Aber auch ihre Schwester scheint sich mit einem konstanten Liebesleben schwer zu tun. In den letzten Monaten kamen Gerüchte auf, dass sie wieder mit ihrem Ex-Freund Tristan Thompson zusammen ist. Sie trennten sich 2019, anscheinend aufgrund der Untreue von Tristan. Bis heute teilt sich das Paar das Sorgerecht für das gemeinsame Kind mit dem Namen „True“.

Khloe war vorher mit dem NBA-Spieler Lamar Odom verheiratet, den sie 2009 traf und ihn schon einen Monat später geheiratet hat. Ähnlich wie bei Kim wurde die Hochzeit von dem Sender KUWTK begleitet und die beiden bekamen sogar ihre eigene Show, die aber schon nach zwei Staffeln wieder abgesetzt wurde. Khloe reichte die Scheidung 2013 ein. Sie wurde aber erst drei Jahre nach der Einreichung rechtsgültig.

Auch die Kardashian-Jenner Matriarchin Kris Jenner hat anscheinend kein anhaltendes Glück in der Liebe, obwohl sie eine ruhige Hand bei der Bewältigung der verschiedenen Krisen der Familie gezeigt hat. Sie heiratete das erste Mal mit 22 Jahren Robert Kardashian Senior. Das Paar bekam in den folgenden Jahren vier Kinder, Kourtney, Kim, Khloe und Rob Junior. Das High-Society Paar trennte sich in den 1980er Jahren und vollzog die rechtliche Scheidung dann im Jahre 1991.

Kris lernte dann die olympische Schwimmlegende Bruce Jenner kennen, der sich heutzutage nach einer Geschlechtsumwandlung Caitlyn Jenner nennt. Sie zogen dann Anfang der 90er Jahre zusammen und heirateten, kurz nachdem ihre Scheidung mit Robert rechtlich wirksam wurde. Kris und Bruce bekamen zwei Töchter, Kendall und Kylie. Kendall ist heute Supermodell und Kylie hat ihr eigenes Make-up Unternehmen. Sie trennten sich dann 2015, nachdem Bruce die ersten Schritte zu einer Geschlechtsumwandlung eingeleitet hatte.

Kris war schon die dritte Ehefrau von Bruce. Er war von 1972 bis 1981 mit Chrystie Crownover und von 1981 bis 1985 mit Linda Thompson verheiratet.

Copyright:pixaby