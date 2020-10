Allgemein | STAR NEWS

Kris Jenner: Social Media ist schuld am Ende der Kardashian-Soap

DE Showbiz - Die Nachricht schlug vor wenigen Wochen ein wie eine Bombe: Nach 20 Staffeln soll die Mutter aller Reality-Shows eingestellt werden — 'Keeping Up With The Kardashians' geht in den Ruhestand.

Die Welt hat sich verändert

Jetzt hat sich Familienoberhaupt Kris Jenner (64) mit 'WWD' unterhalten und den Grund für das Ende der Show ausgemacht: Die sozialen Medien sollen der Glamour-Soap, die den Begriff 'Reality' gelegentlich arg strapazierte, den Rest gegeben haben. Die Tatsache, dass die Familie so präsent auf Instagram & Co. war, habe 'KUWTK' letztlich den Rest gegeben. "Als wir anfingen, gab es kein Instagram oder Snapchat oder andere Social-Media-Plattformen", erinnerte sich Kris. Doch die Welt habe sich verändert.

Kris Jenner hat die totale Kontrolle

"Jetzt gibt es so viele verschiedene Medien…der Zuschauer muss nicht monatelang warten, um eine Episode zu sehen. Wir geben ihnen all die Informationen, die sie sich wünschen, in Echtzeit." Das habe seine Vorteile, denn es sei der schnellste Weg, um Nachrichten zu verbreiten, zudem habe die Familie die totale Kontrolle über die Inhalte, die sie mit ihren Fans teilten. Tochter Kim (40) stimmt ihrer Mutter zu, zudem seien Social Media lukrativ: Sie könne mehr Geld mit einem Instagram-Posting verdienen als mit einer einer ganzen Staffel 'KUWTK'. Kris Jenner, Kim Kardashian und der Familienclan werden uns also auch ohne Soap noch lange erhalten bleiben.