Alena Gerber: Zeit für sich in der hektischen Weihnachtszeit muss sein

DE Deutsche Promis - Abschalten ohne Anhang: Alena Gerber (33) sorgt dafür, dass sie im hektischen Alltag immer wieder Zeiten hat, wo sie niemand stört. Das ist natürlich in der Vorweihnachtszeit besonders schwer.

Allein mit sich

Die Mutter einer fünfjährigen Tochter hat wie viele andere auch mächtig Stress vor den Festtagen, aber das Model passt auf sich auf. "Ich bin ein Mensch, der auf jeden Fall auch Zeit alleine braucht, und wenn es eine Stunde im Auto mit meiner Lieblingsmusik oder abends ein Spaziergang sind", erzählte die Frau des ehemaligen Fußballprofis Clemens Fitz im Gespräch mit der 'Gala'. Und sie hat auch noch einen guten Tipp, wie man Kinder entspannt. "Außerdem spreche ich gern am Abend mit meiner Tochter über alles Schöne, das sie bzw. wir tagsüber erlebt haben. Somit lenken wir unsere Gedanken vor dem Schlafen noch mal gezielt aufs Positive und man kommt gut zur Ruhe." Entspannen konnte die Familie zudem auch im Urlaub.

Alena Gerbers öffentliche Liebeserklärung

Alena Gerber reiste nämlich in der Vorweihnachtszeit mit Kind und Kegel auf die Malediven. Ein absoluter Traumurlaub vor der hektischen Weihnachtszeit. Hier machte sie ihrem Gatten zum 42. Geburtstag auf Instagram eine süße Liebeserklärung unter einem Bild, das die beiden knutschend am Strand zeigte. "Seit 8 Geburtstagen trällere ich dir nun schon morgens 'Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh' und backe dir mittelmäßig bis nicht wirklich gelungene Kuchen, die du immer brav aufisst und so tust, als wär ich 'ne grandiose Bäckerin", lobte die Influencerin ihren Liebsten und zeigte sich nach wie vor wie frisch verliebt. Wenn das Leben, zumindest auf Instagram, so voller Geigen hängt, dann können auch stressige Weihnachtsfeste einer Alena Gerber nichts anhaben.

Bild: picture alliance/dpa | Christoph Soeder