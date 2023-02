Allgemein | STAR NEWS

Alena Gerber: Wie das Model im Urlaub einheimischen Kindern hilft

DE Deutsche Promis - Da kann man schon neidisch werden: Alena Gerber (33) urlaubt gerade mit ihrer Familie auf Pemba Island, das zu Sansibar gehört. Die afrikanische Insel war schon immer ein Wunschort für das Model, denn sie ist noch nicht von Tourist*innen überlaufen.

Stolz auf ihre Tochter

Aber fernab der Hotels und Resorts gibt es noch viel Armut und da wollte der Social-Media-Star nicht wegschauen. Als Alena an eine Gruppe Kinder vorbeifuhr, stoppte sie und widmete sich den Kleinen. Die Mutter einer fünfjährigen Tochter wollte auch etwas geben und so fuhr sie zurück ins Hotel, um ein paar Sachen zu verschenken. "Meine Kleine hat erst nicht verstanden, warum sie ihre Sachen abgeben soll, es ist nicht leicht für ein kleines Kind zu verstehen, dass nicht alle Kinder so privilegiert leben wie in Deutschland", berichtete der Star gegenüber 'Bild'. "Aber dann hat sie freiwillig aussortiert, ich bin sehr stolz auf sie."

Alena Gerber genießt die Natur

Aber ansonsten genießt die Kleinfamilie die Auszeit auf der sonnigen. Ehemann und Ex-Fußballer Clemens Fritz (42) ist natürlich auch mit von der Partie. Selbst bei einer sportlichen Freizeitgestaltung wie Reiten am Strand achtete Alena Gerber darauf, keine Last zu sein. "Es waren keine Touristen-Pferde, die jeden Tag Gäste durch die Sonne tragen müssen, das hätte ich sonst nie gemacht." Die Tierliebhaberin erfüllte sich noch einen anderen Wunsch – sie durfte auch mal Co-Pilotin sein. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto von sich am Steuerknüppel. Eine "Erinnerung fürs ganze Leben", sei dies gewesen, schwärmte Alena Gerber, aber sie war auch ein bisschen ängstlich bei der Sache: "Um ehrlich zu sein, dachte ich, ich bringe uns um." Ist aber noch einmal gut ausgegangen.

Bild: /picture-alliance/Cover Images