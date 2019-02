Allgemein | STAR NEWS

Ahnungsloser Starfotograf: Wer kennt denn da Helene Fischer nicht?

Sie ist der Star der Stunde: Was Helene Fischer (34, 'Atemlos durch die Nacht') anfasst, wird zu Gold, zumindest hierzulande. Als die Sängerin es vor kurzem in die Top 10 der bestverdienenden Sängerinnen WELTWEIT schaffte, fragten nicht wenige außerhalb Deutschlands "Helene who?" Doch dass ein deutscher Starfotograf nicht weiß, wer die schöne Blondine ist, ist dann doch eher ungewöhnlich.

Peter Lindbergh ist der Fotograf der Supermodels

Dennoch ist genau das passiert. 'Vogue Deutschland' hatte für's Shooting des Januar-Covers mit Helene Fischer den Besten geangelt: Peter Lindbergh (74), der in seinem Leben schon alles vor der Kamera hatte, was Rang, Namen und gutes Aussehen hat, sollte auf den Auslöser drücken. Doch der in Duisburg aufgewachsene Fotograf lebt schon seit 40 Jahren in Paris, hatte folglich von dem in seiner Heimat grassierenden Fischer-Fieber noch nicht viel mitbekommen. Das ist ihm dann schon ein wenig peinlich, wie der Starfotograf gegenüber 'BILD' gesteht.

"Auf Fußspitzen nach Hause"

"Ich hatte den Namen noch nie gehört… Das ist schon ein Kunststück, wenn man hört, was für Stadien sie füllt. Ich hatte sie mir ein bisschen laut vorgestellt und dann kam eine ganz sensible Frau in den Raum, sehr fein. Ich war erstmal total verblüfft", erinnert sich der Künstler an seine erste Begegnung mit Helene Fischer. Es sollte jedoch ein denkwürdiges Fotoshooting werden, denn Helene selbst gab die Inspiration, wie der Fotograf verrät: "Sie sagte: 'Ich tanze so gerne, ich bewege mich so gerne.'" Sprach's und tanzte ungeschminkt vor der Kamera. Eine Fotosession, die auch Peter Lindbergh so schnell nicht vergessen wird: "Der Tag war sehr, sehr schön. Wir sind abends alle auf Fußspitzen nach Hause gegangen. Ich war angetan von der Sensibilität. Das ist auch gut auf den Fotos zu sehen." Entstanden sind einzigartige, zeitlose Fotos von Helene Fischer, die allen wohl noch lange im Gedächtnis bleiben werden.

