7 Wochen nach Covid-Erkrankung: So geht es Natascha Ochsenknecht

DE Deutsche Promis - Natascha Ochsenknecht (56) hatte der Coronavirus besonders schlimm erwischt. Zwar musste die Unternehmerin nicht im Krankenhaus künstlich beatmet werden, allerdings lag sie über eine Woche flach, hatte Fieber, Gliederschmerzen und Geschmacksverlust. So gut wie vor Corona gehe es ihr nach wie vor nicht, verrät sie in einem Update.

Natascha Ochsenknecht hängt es noch in den Knochen

Sieben Wochen ist es mittlerweile her, dass sich Natascha angesteckt hatte. Trotzdem ist sie "noch nicht topfit", wie sie jetzt auf Instagram verrät: "Riechen, schmecken, nichts zurück!" Etwas schmeckt sie dann aber doch, wie sie gestand – nur nicht so, wie es sein sollte. Salz spüre sie zu ihrem Leidwesen, Scharfes empfinde sie als doppelt stark. "Muss ich nicht nochmal haben, hängt mir immer noch in den Knochen", so Natascha leidgeplagt über ihre Erkrankung. Dabei hatte Natascha Ochsenknecht noch Glück, ihre Tochter Cheyenne nicht angesteckt zu haben, denn die ist nämlich schwanger. Cheyenne gehe es aber gut.

Corona gibt es doch

Vor einigen Wochen hatte Natascha bereits Details über ihre Coronavirus-Infektion geteilt: "Ich war die ganzen letzten zehn Tage im Prinzip ausgeknockt und lag flach mit üblem Husten, mit ganz schlimmen Gliederschmerzen, meine Augenhöhlen sind zersprungen und meine Lunge hat gebrannt wie Feuer. Ich bin froh, dass ich das jetzt als Risikopatientin so gut überstanden habe. An alle Menschen, die sagen, Corona gibt es nicht: Doch, gibt es. Ich hab's schriftlich, und ich hab's am eigenen Körper gespürt."