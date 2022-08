Allgemein | STAR NEWS

130.000 Fans: Helene Fischers Triumphzug im Regen — und Misstöne am Rande

DE Deutsche Promis - Sie hatten so lange darauf gewartet, Helene Fischer (37) endlich wieder live zu sehen, doch für die 130.000 Fans wurde das Konzert, welches die Schlagerkönigin ('Atemlos durch die Nacht') am Sonnabend (20. August) auf dem Messegelände in München Riem gab, zur Zitterpartie. Unwetterwarnungen drohten das Riesenspektakel buchstäblich ins Wasser fallen zu lassen.

"Seid ihr schon atemlos?:

Doch schließlich gab es Entwarnung, und auch wenn die Fans eine ordentliche Dusche abbekamen, so konnte die Riesenveranstaltung dennoch reibungslos über die Bühne gehen. Es war Helenes Ex Florian Silbereisen (41), der das Live-Comeback nach einer längeren Schaffens- und Babypause auf der Bühne ankündigte: "Wir sind alle klitschnass, aber das ist scheißegal. Sie steht hinter der Bühne genauso nass und durchgeschwitzt, aber das ist uns und ihr egal. Wir werden heute den geilsten Abend erleben. Seid ihr schon atemlos? Diese Frau macht das heute, solange wir können. Die einmalige Helene Fischer!" Die Sängerin widmete ihm später sogar einen Song, erklärte anschließend: "Schön, dass du hier bist."

Helene Fischer will das Leben wieder feiern

Sie wolle das Leben wieder feiern, hatte Helene Fischer erklärt, und die jubelnden Massen waren feierbereit. Doch es gab am Rande des Megaevents auch Misstöne, und die kamen von denjenigen, die besonders tief in die Tasche gegriffen hatten, um ihrem Idol nahe zu sein. Auf Social Media beschwerten sich Fans, die "1.300 Euro für zwei Mann" hingeblättert hatten, um im VIP-Bereich bessere Sicht zu haben. Mit der besseren Sicht wurde es nichts, denn um überhaupt etwas sehen zu können, mussten die beiden stehen. Auch beim Essen, welches im Preis inbegriffen war, sah es eher mager aus. "Was für eine Abzocke. Es war schlimmer wie am Bahnhof", so der Kommentar des enttäuschten Nutzers auf TikTok. Der Großteil der Fans ging jedoch nass, aber glücklich nach Hause — im kommenden Jahr geht Helene Fischer dann endlich wieder auf große Tournee.

Bild: picture alliance/dpa | Angelika Warmuth