Zyste am Eierstock geplatzt: Kate Beckinsale leidet Höllenqualen

Kate Beckinsale (45) hat starke Schmerzen.

Die erfolgreiche Actionheldin ('Underworld') schockt ihre 2,5 Millionen Instagram-Follower derzeit mit Fotos von sich aus dem Krankenhaus. Das erste zeigt sie mit müdem Blick und Tränen in den Augen in Großaufnahme, das andere von weiter weg in einem Krankenhausbett liegend. Dazu kommentierte die Britin: "Wie sich herausstellt, tut eine geplatzte Zyste am Eierstock richtig weh und Morphium bringt mich zum Weinen." Autsch!

Glücklicherweise scheint Kate in der Klinik in den besten Händen zu sein. Sie beendet ihren Mitleid erregenden Post nämlich mit den Worten: "Danke an alle, die sich um mich kümmern."

Im weitesten Sinne trifft das auch auf ihre Fans zu, die die Schauspielerin in diesen Minuten natürlich mit Genesungswünschen überschütten. In der Kommentarspalte finden sich auch ein paar Promis, die Kate Beckinsale online beistehen. Ihre Schauspielkollegin Rose McGowan (45, 'Charmed – Zauberhafte Hexen') kommentiert mit "Mein armes Darling", während Isla Fisher (42, 'Catch Me!') "ganz viel Liebe" schickt. Sängerin Natalie Imbruglia (43, 'Torn') schreibt: "Oh no! Werde schnell wieder gesund!" Das hat Kate Beckinsale sicherlich vor.

