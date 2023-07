Allgemein | STAR NEWS

„Zusammen glücklicher als getrennt“: Farina Opoku und DJ Jeezy sind wieder zusammen

DE Deutsche Promis - Fremdknutschen im Urlaub? Während die eigene Frau aufs gemeinsame Baby aufpasst. Geht gar nicht! Und so war im November 2022 Schluss mit der Liebe von Farina Opoku (32), vielen bekannt unter ihrem Influencer-Namen Novalanalove. Sie trennte sich von Ehemann Pouya Yari alias DJ Jeezy (28).

Probezeit für DJ Jeezy

Doch schon wenige Monate später schlug die Internetpersönlichkeit gegenüber ihren zwei Millionen Followern versöhnlichere Töne an. "Nicht alles war schlecht. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, nach ein paar Wochen. Und er hat sich dann natürlich auch Mühe gegeben", sagte sie im ‘Baby got Business’-Podcast ihrer Managerin Ann-Katrin Schmitz. Sie wolle nicht so schnell aufgeben, hieß es von Farina damals, und daher würde sie DJ Jeezy "eine Probezeit" gewähren. Kurz darauf hing der Haussegen schon wieder schief, doch jetzt gibt es ein weiteres Update des Paares, nachdem aufmerksame Fans bemerkt hatten, dass Novalanalove wieder mit Ehering unterwegs ist.

Was Farina Opoku und ihren Mann besonders verbindet

In einer Fragestunde auf Instagram wollte ein Follower von Farina Opoku wissen: "Haben du und dein Mann wieder zueinander gefunden?" Farina antwortete in ihrer Story: "Wir haben festgestellt, dass wir beide glücklicher zusammen sind als getrennt. Man liebt sich und die gemeinsame Liebe zu Nola verbindet grenzenlos." Ihre kleine Tochter war im August 2022 zur Welt gekommen. Farina Opoku fügte hinzu, dass das Kapitel damit für sie abgeschlossen sei, indem sie weiter schrieb: "Und das war offiziell das letzte Mal, dass ich öffentlich über meine Beziehung gesprochen habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr das respektiert."

