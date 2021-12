Allgemein | STAR NEWS

Zum zweiten Mal Mutter geworden: Christina Ricci bringt eine Tochter zur Welt

DE Showbiz - 'Addams Family'-Star Christina Ricci freut sich zusammen mit Ehemann Mark Hampton über die Geburt ihrer kleinen Tochter, die den Namen Cleopatra bekam. Der überglückliche Vater verkündete die schöne Neuigkeit am Mittwoch (8. Dezember) auf Instagram.

Willkommen, kleine Cleopatra

Nach der Geburt am Mittwoch schrieb Mark stolz: "Mein Herz ist explodiert. @riccigrams und Baby Cleo geht es fantastisch, wir erholen uns alle nach einem ereignisreichen Vormittag… Willkommen auf der Welt, Baby Cleopatra Ricci Hampton."

In seinen Instagram Stories postete Mark ein erstes Foto, das die kleine Cleo in ein Krankenhaustuch gewickelt zeigt, während sie scheinbar näher untersucht wird. Zum Glück geht es dem Baby gut.

Kind Nummer zwei für Christina Ricci

"Was für ein wirklich umwerfender Vormittag, noch nie so viel geweint. @riccigrams und Baby Cleo geht es bestens", bekräftigte der erschöpfte und mitgenommene Vater weiter. Christina hatte den Hairstylisten am 9. Oktober geheiratet, nachdem sie im August ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte.

2020 war ihre erste Ehe mit James Heerdegen geschieden worden, nachdem der Kameramann mehrfach gewalttätig geworden sein soll. Aus dieser Ehe hat Christina Ricci hat bereits einen Sohn, den siebenjährigen Freddie, der sich bestimmt schon darauf freut, den großen Bruder zu spielen.

Bild: Faye's Vision/Cover Images