Zu viel Krawall? Rafi Rachek zieht ‘Promi Big Brother’-Bilanz

DE Deutsche Promis - Die Zuschauer haben gesprochen: Als erster muss Rafi Rachek (31) seine Habseligkeiten packen und 'Promi Big Brother' verlassen. Beim Reality-Star ('Bachelor in Paradise') mischten sich anschließend Reue mit Erleichterung.

"Emotional und impulsiv"

"Das war eine totale Grenzerfahrung", gestand Rafi gegenüber 'Bild'. "Ich habe in einer Woche jetzt so viel mitgemacht wie sonst in einem Jahr nicht. Das muss ich jetzt alles erst mal realisieren und verarbeiten. Das wird eine Weile dauern." Dass es für ihn so schnell vorbei war, hat er sich wohl auch selbst zuzuschreiben. Vieles würde er rückblickend anders angehen: "Ich war wirklich zu verbissen." Viele Dinge würde er nicht noch einmal machen, denn "ich bin emotional und impulsiv, da übertreibe ich manchmal. Das tut mir jetzt auch total leid." Der Star fügte hinzu: "Leider kamen einige Sachen nicht so rüber, wie ich sie sagen wollte. Das liegt auch an mir selbst, das weiß ich."

Diese Kandidatin will Rafi Rachet nie wiedersehen

Ganz besonders sein angespanntes Verhältnis zu Mitkandidatin Melanie Müller (33) sorgte dafür, dass Rafi wirkte, als sei er komplett auf Krawall gebürstet. Er hatte sich in die Idee hineingesteigert, dass die Ballermann-Sängerin entgegen ihren Beteuerungen einen anderen Kandidaten bereits vor der Show kannte und ihr Betrug und Absprachen vorgeworfen. Was das Ganze in der Praxis bedeutete, verstand zwar niemand, aber Rafi konnte das Thema einfach nicht ruhen lassen, was zu pausenlosem Zoff führte.

Der Abgewählte gab sich denn auch keineswegs versöhnlich. "Ich möchte Melanie am besten nie wieder begegnen", erklärte er. "In diesem TV-Geschäft ist so viel Fake. Ich weiß nie, wem ich vertrauen kann. Deshalb vertraue ich fast niemandem mehr. Das macht mich manchmal wahnsinnig." Bleibt zu hoffen, dass Rafi Rachek jetzt endlich ein wenig Ruhe findet.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein Hartmann/Geisler-Fotopress

