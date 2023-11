Allgemein | STAR NEWS

Zoff zwischen zwei ehemaligen ‚Big Brother‘-Buddys: Was Zladdi zu Jürgen Milskis Sprüchen sagt

DE Deutsche Promis - Beide wurden durch 'Big Brother' zu Stars und auch zu Freunden. Doch wie wir jetzt erfahren, hat die Bromance zwischen Zlatko Trpkovski (47), der Nation besser bekannt als Zladdi, und Jürgen Milski (60) nicht gehalten.

Jürgen Milski stänkert

Beide wurden mit der ersten Staffel der damals noch interessant-experimentellen Reality-Show im Jahr 2000 über Nacht zu Stars. Zum Sieg reichte es für keinen von ihnen, doch vergessen sind ihre Namen bis heute nicht. Beide schienen lange Zeit unzertrennlich, nahmen mit 'Großer Bruder" sogar eine Hit-Single auf. Da überrascht es umso mehr, dass Jürgen, der 23 Jahre nach seinem ersten Container-Aufenthalt erneut einsitzt — diesmal allerdings bei den Promis — plötzlich gegen Zladdi austeilt. Ihm sei der Ruhm zu Kopf gestiegen, er habe sich für einen tollen Sänger gehalten. Bei seiner Teilnahme bei 'Promi Big Brother' vor vier Jahren sei er früh rausgeflogen, weil niemand ihn ausstehen konnte. "Er hat sich komisch benommen", so Jürgen.

Zladdi versteht die Welt nicht mehr

Von 'Bild' auf die Bemerkungen seines einstigen Kumpels angesprochen, zeigte sich Zladdi erstaunt, zumal er Jürgens Ausbrüche nicht live mitbekommen hatte. Bekannte hätten ihn darauf aufmerksam gemacht. Zlatko gab den Gentleman: "Der kann von mir denken, was er will. Ich hätte das niemals öffentlich über ihn gesagt – und dann auch noch vor laufenden Kameras." Es sei nämlich eigentlich ganz anders gewesen: "Alles, was der von sich gibt, war genau umgekehrt. Wahrscheinlich spricht er von sich selbst. Das ist nicht nur gemein, das ist gelogen. Wahrscheinlich hat er einfach keine Aufmerksamkeit mehr."

Er habe sich auch nie für einen begnadeten Sänger gehalten und sei zur Single gedrängt worden. "Ich dachte, das Lied sei für den Container, drei Tage später hieß es, das ist deine erste CD. Ich habe keine göttliche Stimme, aber das habe ich ja auch nie behauptet." Angeblich sollen Jürgen und Zladdi schon seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr miteinander haben.

Bild: picture-alliance / dpa | kpa

