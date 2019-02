Allgemein | STAR NEWS

Zoë Kravitz: Die Schauspielerin ist im Hochzeitsstress

Verliebt, verlobt und bald verheiratet – Zoë Kravitz ('Big Little Lies') und Karl Glusman ('Nocturnal Animals') wollen den Schritt vor den Traualtar wagen. Doch der große Tag muss geplant werden und das verlangt der Braut in spe einiges ab, wie sie im 'InStyle'-Interview zugeben muss.

"Das alles schüchtert mich ein"

"Ich plane langsam aber sicher", erklärt Zoë gegenüber dem Promi-Magazin. Dabei sei die Planung ein Wechselbad der Gefühle zwischen Vorfreude, Stress und Unsicherheiten. "Das alles schüchtert mich ein, aber ich freue mich auch. Und gerade fange ich an, alles zu organisieren. Also, wünscht mir Glück", so der Filmstar weiter.

Starbesetzte Gästeliste

Auch wenn Zoë keine weiteren Details über den großen Tag verriet, steht eines fest: Es wird eine starbesetzte Gästeliste geben. Die schöne Schauspielerin ist schließlich die Tochter von Filmstar Lisa Bonet (51) und dem legendären Sänger Lenny Kravitz (54).

Außerdem gehören ihre 'Big Little Lies' Serien-Co-Stars zum engen Freundeskreis der 30-Jährigen. Hollywood-Größen wie Reese Witherspoon (42), Shailene Woodley (27) und Nicole Kidman (51) werden auf der Hochzeit also ganz sicher anzutreffen sein.

