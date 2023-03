Allgemein | STAR NEWS

Zieht jetzt Andrew ein? Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen Haus in Windsor räumen

DE Showbiz - König Charles spricht ein Machtwort: Wie ‘The Sun’ am Mittwoch (1. März) berichtete, "kündigte" er seinem jüngsten Sohn und dessen Frau – Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sollen Frogmore Cottage räumen, das in unmittelbarer Nähe zu Windsor Castle liegt. Nachdem dieser Rausschmiss im Nu Schlagzeilen machte, ließen Harry und Meghan durch ihre Archewell Foundation die Berichte bestätigen.

Letztes Standbein in Harrys Heimatland

"Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex aufgefordert wurden, ihren Wohnsitz im Frogmore Cottage zu räumen", hieß es. Harry und Meghan hatten das Anwesen vor der Geburt ihres Sohnes Archie im Mai 2019 renovieren lassen und dann darin gewohnt, bis sie Anfang 2020 als Senior Royals zurücktraten und zunächst nach Kanada, dann nach Kalifornien zogen, wo sie heute in Montecito leben. Die Kosten für die Renovierung zahlte das Paar zurück, entschloss sich aber dann, mit dem Wohnsitz ein letztes Standbein im Vereinigten Königreich zu behalten und das Mietverhältnis fortzusetzen. Doch nachdem die beiden erst in ihrer Netflix-Dokuserie ‘Harry & Meghan’ Kritik am Königshaus übten, die Harry dann mit seiner Autobiographie ‘Spare’ noch mehr vertiefte, kühlte das Verhältnis zu seiner Familie spürbar ab. Ob sie zur Krönung von Harrys Vater im Mai erscheinen werden, ist immer noch nicht klar.

Machen Harry und Meghan Platz für Prinz Andrew?

Die royalen Insider plauderten zudem aus, dass König Charles das freiwerdende Frogmore Cottage seinem jüngeren Bruder Prinz Andrew als Wohnsitz angeboten hat. Der wegen diverser Skandale in Ungnade gefallene Royal musste sich aus dem öffentlichen Leben und von seinen Aufgaben für die königliche Familie weitestgehend zurückziehen. Nachdem er sich wegen eines drohenden Gerichtsprozess mit Virginia Guiffre, die Andrew sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte, außergerichtlich einigte und ihr einen Millionenbetrag zahlte, war er endgültig zum schwarzen Schaf der Familie geworden. Da passt eine feudale Residenz wie die Royal Lodge mit ihren 30 Zimmern, für die Andrew eine niedrige und eher symbolische Miete zahlt, nicht mehr ganz, soll der Monarch befunden haben. Offiziell gab es vom englischen Königshaus keine Stellungnahme – weder zur Räumungsaufforderung an Harry und Meghan noch über die Umzugspläne für Prinz Andrew.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com/Cover Images