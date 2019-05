Allgemein | STAR NEWS

Zedd: Was läuft zwischen dem DJ und Model Olivia Culpo?

Zedd (29) scheint sich die nächste berühmte Schönheit geangelt zu haben. Der in Russland geborene und in Deutschland aufgewachsene DJ lebt und arbeitet vornehmlich in den USA und verdient dort mit seiner Kunst gutes Geld. Vor allem nach seiner Beziehung mit Selena Gomez (26) tauchte er immer wieder in den Schlagzeilen auf.

Alles Gute zum Geburtstag

Das dürfte sich mit seiner neuen Herzdame wiederholen, denn Zedd wurde nun vermehrt mit dem schönen Model Olivia Culpo (27) gesichtet. Zunächst waren sie im vergangenen Monat gemeinsam auf dem Coachella-Festival, am Freitag [10. Mai] feierte Olivia dann ihren 27. Geburtstag in Miami, Florida – an der Seite von Zedd.

Die Party begann auf einem Boot mit einer Gruppe von engen Freunden. Anschließend wurde der Abend im Hotspot Swan fortgesetzt, wo die Miss Universe 2012 eine aufwändige, beeindruckende Torte überreicht bekam. In einem Instagram-Post des Partyberaters Dave Grutmann ist zu sehen, wie Zedd in die Kamera grinst, während das Geburtstagskind neben ihm mit der Torte posiert.

Da muss doch mehr sein

Ein Insider ist sich sicher, dass zwischen den beiden mehr ist als einfach nur eine Freundschaft. Gegenüber der 'Page Six'-Kolumne der 'New York Post' erklärt der Bekannte:

"Zedd hatte es sich den ganzen Abend mit Olivia gemütlich gemacht und hat während des gesamten Abendessens neben ihr gesessen. Sie haben sich definitiv ineinander verguckt."

Nach dem Abendessen genossen Olivia Culpo und Zedd noch eine musikalische Darbietung von Rap-Superstar Cardi B (26).

Kommentiert haben Zedd und Olivia ihre angebliche Beziehung aber noch nicht. Die ehemalige Miss Universe hatte sich im vergangenen Jahr vom US-amerikanischen Football-Spieler Danny Amendola (33) getrennt. Zuvor war sie zwei Jahre mit Musiker Nick Jonas (26) zusammen.

