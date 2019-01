Allgemein | STAR NEWS

Zac Efron: Wer wusste denn, dass ein Serienmörder so charmant ist?

Zac Efron (31) war von Ted Bundys Charme selbst ganz überrascht.

Der Darsteller stellte auf dem Sundance Film Festival seinen neuen Film ‘Extremely Wicked, Shockingly Evile & Vile’ vor, der das Leben des Serienkillers Ted Bundys nachzeichnet. Im Film ist Zac ein höflicher Gentleman – wie Ted Bundy selbst es war. Der Schauspieler sei selbst überrascht gewesen, wie beliebt der Verbrecher selbst noch war, nachdem er wegen mehrerer Morde angeklagt worden war. Im Gespräch mit ‘WENN’ erklärt Zac: "Ich wusste ein kleines bisschen über ihn. Ich wusste, dass er ein ziemlich angsteinflößender Typ war. Meine Eltern hatten große Bedenken, als ich ihnen gesagt habe, dass ich für einen Film über ihn vorsprechen würde. Dann habe ich ein paar Nachforschungen angestellt. [Regisseur] Joe [Berlinger] weiß so viel über Ted Bundy, er war also eine unerschöpfliche Quelle. Am erstaunlichsten fand ich dabei, dass Ted diese Fassade, diesen Charme hatte, der es ihm ermöglichte, wunderbar mit Menschen klarzukommen. Viele Typen im Gefängnis liebten ihn. Polizisten, die ihn kannten, hielten ihn für in Ordnung. Erst, als er alle Straftaten gestand, begann die Welt zu begreifen, dass Ted wirklich zu so etwas fähig war. Er hat Watte vor unsere Augen gepackt."

Tatsächlich ist Ted Bundy nicht nur in dem neuen Film, sondern auch in der Dokuserie ‘Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes’ so sympathisch, dass sich Netflix-Bosse dazu gezwungen sahen, ein Statement zu veröffentlichen, um die Zuschauer an etwas zu erinnern: "Ich habe oft gehört, wie heiß Ted Bundy doch war. Ich würde euch gerne daran erinnern, dass es hier auf dieser Plattform tausende heiße Männer gibt – und fast alle von ihnen sind nicht wegen Serienmordes verurteilt worden."

Gegen Ted Bundy wurde wegen des Mordes an 30 Menschen 1989 die Todesstrafe vollstreckt.

