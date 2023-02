Allgemein | STAR NEWS

Wut über vermeintlichen Betrug: Iris Klein beschimpft Peter Klein als „notgeilen alten Dackel“

DE Deutsche Promis - Für Iris Klein (55) ist die Situation eindeutig: Ehemann Peter (63) hat sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen, und das nicht erst seit gestern. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) sucht bereits ganz offiziell nach einer neuen Wohnung in Deutschland, und sie lässt ihrem Ärger freien Lauf.

Iris Klein auf Wohnungssuche

Die Auswanderung nach Mallorca soll Geschichte sein, "Ich bin auf der Suche nach einem Haus oder einer Wohnung im Umkreis Worms. Bitte PN", postete sie auf Facebook. Natürlich dauert es nicht lange, bis Fans sie löchern. Auf die Frage, warum es Worms sein soll, antwortete sie "Da wohnt meine Tochter Jenny". Und auf die Empfehlung "Bleib auf Mallorca. Es ist deine Villa. Du hast die Knete" kam von ihr eine zackige Antwort: "Darf ich bitte selbst entscheiden? Die Finca ist gemietet." Ihre beiden Hunde will sie auf Mallorca lassen, erklärte sie zu ihrem Neuanfang, und apropos Hund: "Sie ist für ihn wie eine läufige Hündin und er der notgeile alte Dackel!" kommentiert sie giftig die Liaison zwischen Peter und Yvonne, deren vertrautes Auftreten ihr ein Dorn im Auge ist.

Streit mit Danni Büchner

Und wo sie so in Fahrt ist, kämpft Iris gleich an einer weiteren Front. Über die negativen Kommentare, die ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) wegen seines Auftritts im Dschungelcamps kassierte, legte sich Iris mit Danni Büchner an. Deren Tochter Joelina hatte Lucas als "Clown des Tages" tituliert. "Und für die hat Lucas damals so viel Geld gespendet, nach dem Tod von Jens? Dafür wird er nun öffentlich beleidigt? Wie böse", giftete Iris, die bei der Gelegenheit behauptete, dass Lucas Cordalis der verzweifelten Familie des überraschend verstorbenen Jens Büchner 80.000 Euro gespendet hatte. Das erinnert Danni aber anders: "Geld gespendet für uns (wie Iris schreibt) hat Lucas noch nie. Aber: Ja, damals sind er und Costa beim Benefizkonzert für die Familie Büchner wie alle anderen Künstler kostenlos aufgetreten." Es klingt so, als würde in Iris Kleins Leben nicht so bald Ruhe einkehren.

Bild: picture alliance / dpa | Horst Galuschka

