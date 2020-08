Allgemein | STAR NEWS

Wolfgang Niedecken: Corona-Leugner sind nicht willkommen

DE German Stars - Wolfgang Niedecken (69) hat mit seinen Kollegen der Band Bap stets klar Stellung bezogen, ob gegen Rassismus, Nationalismus oder Antisemitismus. Natürlich gibt es aber noch viel mehr Eigenarten, die ihm gehörig gegen den Strich gehen.

Müllt mich nicht zu

Zu den Gruppen von Menschen, mit denen er kein Bier trinken würde, gehören zum Beispiel jene Aluhut-Träger, die die Existenz des Coronavirus leugnen und/oder sich standhaft weigern, eine Maske zu tragen. Erst vor Kurzem waren in der deutschen Hauptstadt mehrere tausend Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Maskenpflicht zu demonstrieren. Wolfgang ist jetzt der Geduldsfaden gerissen. Auf Instagram postete er ein Foto von sich mit Gesichtsschutz und schrieb dazu: "Hört mal, ihr Aluhüte, Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner! Damit das unmissverständlich klar ist: Ich lasse es nicht zu, dass ihr mit eurer Propaganda unsere Seite zumüllt. Schreibt auf euren Seiten was ihr wollt, aber respektiert bitte, dass ihr bei uns nicht willkommen seid."

Wolfgang Niedecken erhält Zustimmung

Wolfgang Niedecken ist sich auch darüber bewusst, dass es große Schnittstellen gibt zwischen Verschwörungstheoretikern und Neo-Nazis. Er ist sich allerdings nicht sicher, ob beiden Gruppen das auch bewusst ist. So fügte er hinzu: "Achtet mal lieber darauf mit welchem Nazi-Pack ihr euch gemein macht. Okay!?" Fans von Wolfgang und Bap sollte dieses Statement nicht allzu sehr überrascht haben. So stimmen die meisten Nutzer ihrem Idol fleißig zu. Nur einige wenige Abonnenten scheinen sich mit der politischen Gesinnung des Musikers nicht ausgekannt zu haben und zeigten sich erstaunt von dem "Statement gegenüber Andersdenkenden".