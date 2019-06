Allgemein | STAR NEWS

Wofür Charlotte Würdig jetzt wirbt

Charlotte Würdig (40) kennt Licht und Schatten von Social Media nur zu gut. Kaum ein Bild der Moderatorin, das die Leute nicht spaltet. Doch die Frau von Rapper Sido (38, 'Das Buch') steht dazu, dass man der Natur gelegentlich mal nachhelfen muss.

Brokkoli allein reicht Charlotte Würdig nicht

"Wir müssen damit aufhören so zu tun, als wären unsere Gesichter glatt, weil wir drei Liter Bio-Wasser trinken und Brokkoli essen", sagte die TV-Schönheit erst kürzlich in einem 'BILD'-Interview. Sie würde ihr Gesicht zum Beispiel mit Hyaluron "optimieren".

Das kommt nicht immer gut an: "Wie konntest du aus deinem schönen Gesicht so eine künstliche Bastelbude machen? Das sieht furchtbar aus", schimpft etwa ein Follower auf Instagram. Kommentare wie diese prallen an Charlotte Würdig ab. Auf Social Media macht sie jetzt sogar Werbung für Beauty-Behandlungen.

Selbstbestimmt unters Messer

Wer nachhelfen will, dem kann laut Charlotte Würdig geholfen werden. "Du entscheidest, was Schönheit ist", lautet ihr Spruch in einem der Spots, in denen Unterspritzungen angepriesen werden und die für M1 Med Beauty die Werbetrommel rühren, dem führenden Anbieter dieser Behandlungen in Deutschland. Im Oktober soll noch TV-Werbung dazukommen, auch dann wird Charlotte Würdig als Gesicht der Kampagne auftreten. Ob ihren Fans das schmecken wird?

