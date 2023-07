Allgemein | STAR NEWS

Wo ist Amira? Oliver Pocher allein unterwegs

DE Deutsche Promis - Oliver Pocher (45) kann natürlich auch mal allein Sachen unterwegs sein, aber in Zeiten einer angeblichen Krise beim dem Comedian und seiner Frau Amira (30), wird alles als ein weiteres Ehekrisen-Indiz gewertet.

Banaler Grund

Als nämlich der Entertainer ohne seine Liebste beim Parookaville-Festival in Weeze mit Mola Adebisi und Luke Mockridge herumalberte, war von seiner Gattin nichts zu sehen. Und er musste sich auch gleich dafür rechtfertigen. Im ProSieben-Interview gab der Star zu, dass das Festival schon eine hohen Stellenwert beim Paar hatte: "Das ist eigentlich unser Festival, wo wir auch regelmäßig sind. Das war damals einer der ersten Berichte, dass wir hier gewesen sind.“ Aber dass seine Liebste nicht da sei, wäre einfach zu erklären "Das hat zu bedeuten, dass ehrlicherweise irgendeiner auf die Kinder aufpassen muss. Das hat einen sehr banalen Grund und deswegen ist sie zu Hause bei den Kindern.“ Die beiden erziehen zusammen zwei kleine Söhne, deren Ältester noch nicht einmal vier Jahre alt ist.

Oliver Pocher taucht ohne Ehering auf

Das wäre ja auch alles eine Erklärung, die man ohne Weiteres schlucken könnte, wäre da nicht die Tatsache, dass Oliver Pocher ohne Ehering in Weeze auflief. Auch seine Frau verzichtet mittlerweile auf das Schmuckstück – ist das nun eine symbolische Geste? Wo die beiden aber noch gemeinsam auftreten, ist ihr Podcast ‘Die Pochers’ und auch da ging es letztens heiß zur Sache. Grund war der Einbruch bei Sylvie Meis und deren Verlust von Luxushandtaschen im Wert von 800.000 Euro. Für Olli ein Grund zum Kopfschütteln, warum man so viel Geld für Taschen ausgeben könne. Seine Frau war da ganz anderer Meinung und schoss genervt zurück: "Das ist wieder genau das, was mich an der Gesellschaft und auch an deiner Meinung extrem ankotzt, muss ich dir ehrlich sagen. Jeder hat andere Interessen im Leben. Manche machen Taschen glücklich.“ Und die Interessen von Amira Pocher waren dieses Jahr eben nicht das Weeze-Festival, was Oliver Pocher dann auch hinnehmen musste.

