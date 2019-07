Allgemein | STAR NEWS

Wo bleibt die Unterstützung? Plus-Size-Model Tess Holliday teilt gegen Promis aus

DE Showbiz - Tess Holliday hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg und scheut auch keine Kontroverse: Das Plus-Size-Model wehrt sich immer wieder lautstark gegen Kritik an ihren teils offenherzigen Fotos und schreckt auch vor kontroversen Themen nicht zurück. Dass nicht alle Promis ihr das gleichtun, macht Tess wütend.

Ob Abtreibung oder Rassismus - jeder solle seinen Mund aufmachen

In einem Interview mit der Zeitschrift 'Nylon' äußerte Tess Holliday Unmut darüber, dass manche Themen überhaupt so viel Ärger hervorrufen. "Wieso ist es kontrovers, dass ich über meine Abtreibung spreche?", sagt Tess, die bereits zwei Söhne hat. "Und wieso fühlte ich über die Tatsache, dass ich eine Abtreibung hatte, obwohl ich verheiratet war und mir das Kind finanziell hätte leisten können, so viel Scham?"

Daraufhin kam sie auf weitere Dinge zu sprechen, die sie beschäftigen, wie zum Beispiel das Thema Körperbild, Selbstliebe und Bestätigung von außen - und teilte gegen Promis aus, die anderen keinen Mut zusprechen würden. "Wieso ist es kontrovers, darüber zu reden, dass fette Menschen Raum einnehmen dürfen und es verdient haben, sexy zu sein? Das alles macht mich so wütend, weil ich viele Menschen mit Übergewicht oder allen möglichen Figuren sehe, auch Promis, und die posten zwar über [die Menschenrechtsbewegung] Black Lives Matter in ihren Insta-Storys, aber nicht auf ihrer Seite, weil sie sich ihren wunderschönen Feed nicht versauen wollen."

Appell an Kollegen und Promis

Es mache sie wütend, weil viele Leute sich gerade deswegen allein fühlten und Suizid begehen würden. "Wir sind nicht für diese Leute da, und wir sagen ihnen nicht, dass sie wichtig sind." Tess selbst betont immer wieder, dass ihre eigene Fähigkeit, sich selbst so zu lieben, wie sie ist, ein fortwährender Kampf sei. Sie beschäftige sich immer wieder mit alten Traumata und arbeite daran, wie es ihr Leben beeinflusst - und auch ihr werde von der Gesellschaft eingeredet, dass sie sich wegen ihrer Figur schlecht fühlen solle. Doch bislang lässt sie sich davon nicht unterkriegen. Auch für 'Nylon' posierte sie wieder selbstbewusst im Bikini - und hat für die Kritiker sicher auch schon die passende Antwort parat.

