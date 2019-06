Allgemein | STAR NEWS

Witziges Video: Ashton Kutcher und Mila Kunis räumen Trennungsgerüchte aus dem Weg

Die Hollywoodstars Ashton Kutcher (41, 'Two and a Half Men') und Mila Kunis (35, 'Black Swan') sind seit 2015 verheiratet und haben zwei Kinder. Das hält die Boulevardpresse allerdings nicht davon ab, immer wieder Gerüchte um ein Liebes-Aus in die Welt zu setzen - sehr zur Erheiterung des Promi-Paares.

Ashton Kutcher und Mila Kunis nehmen die Presse aufs Korn

Auch gestern [19. Juni] wieder nahmen Ashton und Mila eine neue Spekulation aus der amerikanischen 'InTouch' zum Anlass, ein witziges Instagram-Video aufzunehmen und gleichzeitig die Gerüchte aus der Welt zu schaffen. In dem Clip sieht man die Schauspielerin beim Betrachten eines Screenshots des neuesten 'InTouch'-Covers. An Ashton gewandt erklärt sie: "Es ist aus zwischen uns." Ashton tut schockiert, während Mila die Überschrift des Covers vorliest: "Ich fühle mich erdrückt." Ashton erwidert: "Du fühlst dich von mir erdrückt?! Ich war einfach so überwältigend, oder?!"

Mila liest eine weitere Schlagzeile aus dem Magazin vor: "Außerdem habe ich die Kinder mitgenommen, weil du ein sehr düsteres Geheimnis gelüftet hast." Der Schauspieler erwidert: "Du hast die Kinder genommen? Ich bekomme nicht einmal mehr die Kinder? Das muss wirklich düster gewesen sein."

Promi-Freunde lachen mit

Am Ende des Videos zeigt Mila den Zuschauern noch einmal das vollständige Titelblatt und bedankt sich bei ihnen. Sobald das Promi-Paar das Video gepostet hatte, erhielt es zahlreiche Nachrichten, darunter auch von Dax Shepard (44, 'Bless This Mess'): "Verdammt! Ich wollte versuchen, bei Mila zu landen!!! Ich will mein Geld zurück!"

Demi Lovato (26, 'Sorry Not Sorry') kommentierte: "Das ist großartig! Ich vermisse euch!", während Rumer Willis (30), die Tochter von Ashtons Ex-Frau Demi Moore (56, 'Striptease'), "fakenews" schrieb.

Trotz aller Spekulationen ist also offensichtlich alles in bester Ordnung bei Ashton Kutcher und Mila Kunis.

© Cover Media