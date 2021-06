Allgemein | STAR NEWS

Wirbel um Günther Jauch: Der ‘Impfluencer’ war noch gar nicht geimpft

DE Deutsche Promis - Im Kampf gegen die Delta-Variante des Coronavirus zählt jede Spritze: Damit es beim Impfen der Bevölkerung vorangeht, wurde unter anderem Günther Jauch (64) als strahlendes Vorbild der Impfkampagne präsentiert. Doch nun stellt sich heraus: Er wurde noch gar nicht geimpft.

Tweet von Jens Spahn sorgt für Wirbel

Auf Twitter präsentierte Gesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag (27. Juni) Günther Jauch als Gesicht der Impfkampagne, schrieb, dass der Moderator nun geimpft sei. Doch das war offensichtlich falsch! Der Fernseh-Veteran wäre dank seiner Alters normalerweise längst impfberechtigt gewesen, doch bevor es dazu kam, hatte er sich im April infiziert und mehrere Wochen unter den Auswirkungen des Coronavirus gelitten, musste mehrere Fernsehshows absagen. Nach einer unmittelbar durchgemachten Erkrankung sollte nicht geimpft werden – während der Körper sich erholt, baut er mithilfe der gebildeten Antikörper eigene Abwehrkräfte gegen Covid-19 auf.

Günther Jauch wartet noch mit der Impfung

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, nach durchgemachter Corona-Erkrankung mindestens sechs Monate mit der Impfung zu warten. "Ich werde erst geimpft, wenn ich dran bin. Ich weiß noch nicht, wann es ist", erklärte Jauch gegenüber der 'Deutschen Presse-Agentur'. Das Foto, das ihn mit einem Pflaster auf dem Arm zeigt, hat also lediglich als Illustration einer Impfsituation gedient. Bei Twitter musste sich Jens Spahn einiges an Kritik und Häme anhören für seine Falschmeldung. Das sollte jedoch niemanden davon abhalten, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen – so wie Günther Jauch es auch tun wird, wenn für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images