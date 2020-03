Allgemein | STAR NEWS

Winona Ryder: Ex Johnny Depp ein Frauenschläger? Unmöglich!

DE Showbiz - Winona Ryder (48) und Johnny Depp (56) waren eines der Hollywood-Traumpaare der 90er Jahre. Die beiden waren sogar verlobt und scheinen immer noch ein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen. Zumindest kann Winona nicht glauben, dass ihr Ex seine ehemalige Frau Amber Heard (33) angegriffen hat. Das behauptet diese nämlich. Johnny Depp hatte sie daraufhin wegen Verleumdung verklagt.

Erfahrungen decken sich nicht

Die Schlammschlacht währt bereits seit vielen Monaten, Johnny hat nun aber starke Rückendeckung von Winona bekommen. Sie hat nämlich eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, die von 'The Blast' zitiert wird. Darin dementiert Winona auch die Behauptung von Amber Heard, Johnny habe Winona während ihrer 15 Monate währenden Verlobung missbraucht: "Ich kannte Johnny vor einigen Jahren sehr gut. Wir waren vier Jahre lang als Paar zusammen, und ich habe ihn zu meinen besten Freunden gezählt. Er war wie ein Familienmitglied. Ich zähle unsere Beziehung zu den bedeutendsten Beziehungen meines Lebens. Ich verstehe, dass es sehr wichtig ist, von meinen Erfahrungen zu berichten."

Winona Ryder kann nur Gutes sagen

Diese Erfahrungen seien positiv gewesen, so Winona weiter: "Natürlich war ich während seiner Ehe zu Amber nicht anwesend, aber aufgrund meiner Erfahrung, die so grundsätzlich anders war, war ich absolut geschockt, verwirrt und traurig, als ich von den Vorwürfen gegen ihn erfahren habe. Die Anschuldigung, er sei eine unglaublich gewalttätige Person ist so weit entfernt von dem Johnny, den ich kannte und liebte. Ich kann diese Anschuldigungen nicht nachvollziehen." Johnny Depp sei ihr gegenüber nie ausfallend geworden: "Ich kannte ihn immer nur als wirklich guten Menschen – als einen unglaublich liebenswürdigen, extrem fürsorglichen Mann, der mich und andere Menschen, die er geliebt hat, immer beschützte. Ich habe mich bei ihm stets sehr sicher gefühlt." Amber Heards Vorwürfe gegen ihn könne Winona Ryder einfach nicht glauben.