Willie Garson: Der ‘Sex And The City’-Star ist gestorben

DE Showbiz - Die TV-Welt trauert um Willi Garson. Der Schauspieler ist am Dienstag im Alter von nur 57 Jahren an Krebs gestorben, wie sein Sohn Nathen (20) bestätigte.

"Ich werde dich immer lieben"

"Ich liebe dich so sehr, Papa", schrieb er auf Social Media. "Ruhe in Frieden. Ich bin so froh froh, dass du all deine Abenteuer mit mir teilen und so viel erreichen konntest. Ich bin so stolz auf dich." Nathen teilte ein Foto, auf dem sein Vater auf den Ozean blickt und fügte hinzu: "Ich werde dich immer lieben, aber ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass du in dein eigenes Abenteuer aufbrichst…Du warst immer der härteste, lustigste und klügste Mensch, den ich kannte. Ich bin so froh, dass du deine Liebe mit mir geteilt hast, ich werde sie nie vergessen oder verlieren."

Kolleg*innen nehmen Abschied von Willie Garson

Bekannt wurde Willie Garson durch Serien, unter anderem durch seine Rolle als Mozzie in 'White Collar'. Fans werden ihn aber vor allem als Stanford Blatch in 'Sex And The City' in Erinnerung behalten. Als schwuler Sidekick polierte er stets erfolgreich das Ego von Hauptfigur Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) auf. Der Sender HBO zollte seinem Star auf Instagram Tribut: "Willie Garson war sowohl im Leben als auch im TV ein hingebungsvoller Freund und ein helles Licht für jeden in seinem Universum."

Miranda-Darstellerin Cynthia Nixon (55) schrieb: "Wir liebten ihn alle und haben so gern mit ihm zusammengearbeitet", während Kim Cattrall (65) hinzufügte: "Solch traurige Nachrichten und ein schrecklicher Verlust für die 'SATC'-Familie." Chris Noth (66), der Mr. Big spielte, teilte ein Foto von Stanford und Carrie und schrieb nur "Willie", versehen mit Herz-Emojis. Fans bekommen die Gelegenheit, Abschied zu nehmen: In der neuen 'SATC'-Miniserie '…And Just Like That' wird Willie Garson noch einmal zu sehen sein.

