Willi Herren: Der ‘Sommerhaus’-Star hat Insolvenz angemeldet

DE German Stars - Willi Herren (44) hat Insolvenz angemeldet. Der einstige 'Lindenstraßen'-Star, der heute vor allem als Mallorca-Sänger und Entertainer sein Geld verdient, kann seine Schulden nicht mehr zahlen.

Ballermann-Saison abgesagt

Das hat der Star gegenüber 'Bild' bestätigt. Die Höhe seiner Schulden ist dabei nicht bekannt, doch die Geldsorgen bestehen wohl nicht erst seit gestern. Bereits im März hatte Willi Herren gegenüber dem Boulevardblatt durchblicken lassen, dass die Corona-Krise ein riesiges Loch in seine Finanzen gerissen hatte. Ich stehe echt vor der Situation, zu überlegen, zum Amt zu gehen und Zuschuss zu beantragen", hatte der Sänger damals gestanden. Die gesamte Saison sei ins Wasser gefallen.

Willi Herren darf sich nicht äußern

Zum laufenden Verfahren dürfe er nichts sagen, bestätigte allerdings, dass er das Schuldenbereinigungsverfahren durchlaufen wird. Den Gläubigern von Willi Herren wird bis zum 1. Juli gegeben, um Forderungen zu stellen. Seine Anwälte veröffentlichten ein Statement, in dem es unter anderem heißt: "Leider hat Willi gerade in den Anfangsjahren seiner Karriere durch Unwissenheit, Unbedarftheit und mangelnder Geschäftskenntnisse einen immensen Schuldenberg angehäuft (…) Davon hat er bis zu diesem Jahr einen Großteil eisern abgetragen. Es war Willis Wunsch jeden einzelnen Gläubiger auszuzahlen. Bis vor Kurzem war er dahingehend auch auf einem guten Weg. Doch die Corona-Krise und die ihm dadurch ausgefallenen Engagements - Willi hat in einem 'normalen' Jahr bis zu 250 Auftritte als Sänger - machen es ihm unmöglich den bislang gegangenen Weg fortzuführen." Das Leben ist eben ein Auf und Ab — das weiß niemand besser als Willi Herren, der sicher auch diese Situation irgendwie meistern wird.