Will Smith: Drei Wochen Vorbereitung für Halbmarathon müssen reichen

Schauspieler Will Smith (50, ‘Men in Black’) hat eine sogenannte ‘Bucket List’, eine Liste von Dingen, die er vor seinem Tod unbedingt noch erleben möchte. Dafür hat er sogar eine eigene Facebook Watch-Serie ins Leben gerufen, die den passenden Titel ‘Will Smith’s Bucket List’ trägt. In der neuen Folge steht ein Halbmarathon im Fokus, den Will gemeistert hat.

Sich selbst beweisen

Der Darsteller erklärt, sich nur drei Wochen auf das Event auf Kuba vorbereitet zu haben. Es sei ihm jedoch ein Anliegen gewesen, dieses Vorhaben von seiner Liste zu streichen. So verkündet er: "Wenn ich so darüber spreche, scheint es keine gute Idee gewesen zu sein. Es war meine reflexartige Reaktion zu sagen: ‘Ja, ich könnte einen Halbmarathon absolvieren.’ In meinen ruhigen Momenten denke ich dann an all die Sachen, die ich noch machen möchte und die mir wirklich wichtig sind. Wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, weiß ich nicht, ob ich diese 21 Kilometer werde laufen können."

Der Fitness zuliebe

Konnte er aber. Auch wenn er sich nur drei Wochen auf den Lauf vorbereitete, nahm er die Übungen ernst. Er rannte Sanddünen hoch und dachte sich Methoden aus, seine Körpertemperatur kontrollieren zu können. Der Halbmarathon war dabei etwas ganz Besonderes für Will, denn er habe einfach etwas für seine Gesundheit tun wollen: "Mein Vater ist vor anderthalb Jahren gestorben. Das hat mich emotional weniger getroffen als existenziell. Ich habe gedacht: ‘Oh sch**ße, ich bin als Nächster dran.’ Ich will meinen Körper fit halten und wichtiger ist noch, meinen Geist fit zu halten. Ich kann alles tun, und es gibt nichts, das ich nicht tun kann."

