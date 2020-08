Allgemein | STAR NEWS

Will Smith: Der ‘Prinz von Bel-Air’ kehrt zurück

DE Showbiz - Will Smith (51) wurde weltweit berühmt, als er in 'Der Prinz von Bel-Air' auftrat, einer der erfolgreichsten Sitcoms der 90er. Nach sechs Staffeln war Schluss, doch jetzt dürfen sich Fans freuen, dass Will mit dem Projekt, das ihm seinen Durchbruch verschaffte, doch noch nicht abgeschlossen hat.

Eine neue Herangehensweise

Im vergangenen Jahr erregte ein Fan der Sitcom Aufmerksamkeit, indem Morgan Cooper einen vier Minuten langen Trailer zusammenbaute, der aus alten Szenen der Serie bestand. Morgan konzipierte seinen Fake-Trailer allerdings nicht als Komödie, sondern als Drama. Auch Will Smith wurde auf dieses ungewöhnliche Konzept aufmerksam. Wie 'The Hollywood Reporter' berichtet, hat er Morgan Cooper damit beauftragt, gemeinsam mit Autor Chris Collins ein Pilotskript als Reboot von 'Der Prinz von Bel-Air' zu entwerfen. Will Smith wird Regie führen und die Serie gemeinsam mit Quincy Jones und Benny Medina auch produzieren.

Will Smith kann sich vor Angeboten nicht retten

Das Reboot soll den Namen 'Bel-Air' tragen und im modernen Amerika spielen. Will Smiths Figur soll begleitet werden, wie sie von den Straßen Philadelphias zum Anwesen ihres Onkels in Los Angeles gelangt. Die Reise dorthin soll allerdings nicht mit Lachern begleitet werden, steckt sie doch voller Herzschmerz und Komplikationen. Das Projekt soll bereits seit knapp einem Jahr in Arbeit sein. Angeblich sollen HBO Max, Netflix und Peacock bereits Interesse geäußert haben, in das Reboot zu investieren. Wer den Zuschlag erhält, ist allerdings noch ungewiss.