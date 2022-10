Allgemein | STAR NEWS

Wieder fit: Matthias Reim kehrt auf die Bühne zurück

DE Deutsche Promis - Er geht es wieder an: Sänger Matthias Reim (64) musste in den vergangenen Monaten mehrere Konzerte absagen, weil er einfach nicht mehr konnte. Nun kündigte er sein Comeback an.

Burnout sorgte für Pause

Nachdem beim Star Burnout diagnostiziert wurde, mussten seine Fans für zwei Monate auf ihr Idol verzichten. Konzerte für September und Oktober wurde alle abgesagt. Jetzt meldete sich der Musiker bei seinen Anhänger*innen zurück und konnte frohe Kunde verbreiten. Am 29. Oktober wird er bei der großen Schlagernacht in Oberhausen auftreten. Aber danach lässt er es ein weniger langsamer angehen, um seine Gesundheit zu schonen. "Ich werde in diesem Jahr erst mal noch weniger Shows hintereinander spielen als früher, um ausreichend Ruhe- und Erholungszeiten zwischen den Auftritten zu haben", verriet der siebenfache Vater der 'Bild'. "Meine Fans können aber gerade deshalb sicher sein, dass meine Band und ich bald wieder Vollgas geben werden." Einige der ausgefallenen Konzerte werden also erst nächstes Jahr nachgeholt.

Matthias Reim braucht Unterstützung

Seine Burnout-Diagnose führte auch zu anderen Konzertabsagen. Eigentlich hätte sich seine Gattin Christin Stark (32) im Herbst auf Tournee begeben, aber sie fand, dass es keine gute Idee war. "Ich habe entschieden, meine anstehende 'Rock mein Herz - Clubtour' abzusagen", schreib die Sängerin auf Instagram. "Eine lange Tourvorbereitung und die Tour selber ziehen die Konsequenz mit sich, nicht zu Hause sein zu können. Doch genau dort werde ich zur Zeit gebraucht." Das Paar hatte im März die kleine Zoe bekommen. Ein Baby und ein erschöpfter Mann zuhause sind nicht gerade die besten Voraussetzungen, auf Tour zu gehen. Jetzt will Matthias Reim bald wieder Vollgas.

Bild: Silas Stein/picture-alliance/Cover Images