Whoopie Goldberg: Jüngere Männer sind anstrengend

DE Showbiz - Insgesamt drei Mal war Whoopi Goldberg (65) verheiratet. Die letzte Ehe der Schauspielerin ('Sister Act') liegt allerdings schon eine ganze Weile zurück, wurde 1995 geschieden.

Wer sind die Beatles?

Wie sieht es heute mit Dates für den Star aus, bevorzugt er jüngere oder ältere Männer? Das wollte die Moderatorin von 'The View', Sara Haines, von Whoopi wissen. Die mochte sich da nicht unbedingt festlegen. "Es kommt auf meine Stimmung an", gestand sie und erklärte, dass es einfach passen muss — das hänge mehr von der Person als dem Alter ab. Dennoch gibt es bei jüngeren Männern Dinge, für die sie keine Energie mehr aufwenden mag. So musste sie einem Date einst erklären, wer die Beatles sind.

Whoopi Goldberg mag sich nicht festlegen

"Ich bin mit diesem jüngeren Mann ausgegangen und er sagte; 'Ich glaub's einfach nicht!'. Ich fragte: 'Wovon sprichst du?' und er entgegnete: 'Ich wusste nicht, dass Paul McCartney noch eine andere Band hatte.' Ich sagte nur: 'Die Beatles? Du hast noch nie von den Beatles gehört?'" Man müsse eben viel klarstellen, wenn man mit jemand Jüngerem ausgehe, so Whoopi. "Das ist manchmal anstrengend. Aber man kann es natürlich auch anders sehen: 'Du bist jung, du siehst gut aus.'" Pauschal könne sie sich eben nicht festlegen. Solange es mit allen Altersgruppen klappt, muss Whoopi Goldberg das ja auch nicht.

