Whoopi Goldberg: Erste eigene Kleiderlinie

Whoopi Goldberg (63) hat sich als Darstellerin ('Ghost – Nachricht von Sam') in die Herzen der Zuschauer weltweit gespielt und ist seit Jahren regelmäßig im US-amerikanischen Fernsehen in der beliebten Talkshow 'The View' zu sehen. Nun hat sie ihrem Lebenslauf eine weitere Tätigkeit hinzugefügt: Whoopi ist nämlich unter die Designer gegangen.

Ihre eigene Kleiderlinie hört auf den Namen DUBGEE – wenn man Whoopi Goldbergs Initialen nämlich im Englischen ausspricht, klingt es (fast) wie 'Dubgee'. Anlass zur Kollektion war aber nicht etwa ihr Unmut darüber, nie schöne Kleidung für sich gefunden zu haben, auch wenn viele andere Teilzeit-Designer genau das als Grund angeben. Im Gespräch mit dem 'People'-Magazin macht Whoopi aber deutlich: "Ich war immer in der Lage, Sachen zu finden, in denen ich mich wohl gefühlt habe und die hübsch waren."

Sei, was du willst

Nun tut Whoopi anderen Frauen mit ihrer Kollektion etwas Gutes, und natürlich sind die Kleider typisch Whoopi – das heißt vor allem komfortabel, denn darauf legt die Schauspielerin besonders großen Wert: "Ihr werdet mich auch in meinen eigenen Klamotten sehen. Wenn ich sie nicht trage, werdet ihr auch nicht glauben, was ich euch über sie erzähle. Ihr werdet diese Klamotten tragen wollen, weil sie komfortabel und für jede Körperform gemacht sind – egal, welche Körperform ihr habt." Inspiriert habe Whoopi Goldberg auch ihr eigener Gewichtswandel, wie sie hinzufügt: "Mein Gewicht fluktuiert. Wenn es eben mal mehr oder mal weniger wird, will ich mich in den Klamotten gut fühlen, die ich anziehe. Es gibt so viele Menschen, die denken, sie könnten nicht modisch sein. Nicht aber mit DUBGEE. Du kannst sein, was immer du willst."

