Allgemein | STAR NEWS

Werner Herzog: ‘Star Wars’, muss ich das gucken?

Werner Herzog (76) ist seit einem halben Jahrhundert als Regisseur aktiv und einer der einflussreichsten Filmemacher der deutschen Geschichte. Nur gelegentlich tritt er auch als Schauspieler in Erscheinung, so wie in 'The Mandelorian', der 'Star Wars' Spin-off-Serie mit Pedro Pascal (44) und Carl Weathers (71), die zwischen der Original-Trilogie und den Episoden 7-9 angesiedelt ist.

Andere Kriterien

Im Interview mit dem 'Hollywood Reporter' gesteht Werner Herzog nun, noch nie einen 'Star Wars'-Film gesehen zu haben. Das sei schließlich nicht entscheidend, wenn es um die neue Serie geht, wie er anmerkt: "Ich habe noch nie einen 'Star Wars'-Film gesehen. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Wenn ich eine Rolle als Schauspieler annehme, muss ich immer erst das Drehbuch sehen und dann entscheiden: Macht es für mich Sinn, diese Rolle zu spielen?"

Ja, das kann ich

Bei 'The Mandelorian' war das zweifellos der Fall, genauso wie bei 'Jack Reacher' vor wenigen Jahren, in dem Werner Herzog den Bösewicht spielte: "Ich habe viele, viele Angebote abgelehnt. Hunderte von Rollen. Die Qualität des Drehbuchs ist das einzige Kriterium. Und ob ich die richtige Wahl bin. Kann ich es machen? Wenn es um so etwas wie 'Jack Reacher' geht – das Ar****loch, den Bösewicht – ja, das kann ich." Als Regisseur hat Werner Herzog vor wenigen Tagen seinen neuen Film 'Family Romance, LLC' in Cannes vorgestellt und dafür positive Rezensionen erhalten. Noch etwas, was er kann…

© Cover Media

Weitere Artikel