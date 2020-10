Allgemein | STAR NEWS

‘Wer wird Millionär?’: Günther Jauch testet Nationalmannschaft

DE German Stars - So ein Special hat es noch noch nicht gegeben: Am kommenden Montag (12. Oktober) wird Günther Jauch (64) in einer Sonderausgabe des Kult-Quiz Mitgliedern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf den Zahn fühlen.

Die Idee gibt es schon länger

Wer genau im heißen Stuhl gegenüber dem Moderator Platz nehmen wird, steht bislang nicht fest. Angeblich gab es schon länger Pläne, die Profi-Kicker, die wohl weniger von der Aussicht auf eine Million als von der Herausforderung ins Studio gelockt werden, dem kniffligen Frage-Marathon auszusetzen. Vor sechs Jahren soll vor der WM in Brasilien ein entsprechendes Format mit Joachim Löw und seinen Spielern angedacht worden sein. Jetzt wird der Plan endlich in die Wirklichkeit umgesetzt, unter anderem möglich gemacht durch die Spiele der Mannschaft in Köln, wo auch 'WWM' produziert wird.

Bekommt Günther Jauch würdige Gegner?

Bislang steht allerdings nur fest, dass Günther Jauch die 15 Fragen stellen wird. Teammanager Oliver Bierhoff verriet auf Nitro allerdings schon mal, dass es sich wohl um Spieler handeln wird, die in den anstehenden Begegnungen nicht eingesetzt werden. "Wir werden in Köln die einmalige Gelegenheit bekommen, bei 'Wer wird Millionär?' zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern unglaublich interessante und intelligente Spieler, die viel auf dem Kasten haben", versprach Bierhoff auf einer Pressekonferenz. Gewinne sollen gespendet werden.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ein vollgepacktes Programm, mit drei Spielen in sieben Tagen — los geht's am Mittwoch (7. Oktober) mit einem Freundschaftsspiel in Köln gegen die Türkei, gefolgt von Nations-League-Begegnungen gegen die Ukraine und die Schweiz. Hoffentlich finden da genug Kicker die Zeit für Günther Jauch.