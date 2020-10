Allgemein | STAR NEWS

Wendlergate: Laura steht hinter ihrem Mann — und distanziert sich

DE German Stars - Seit Michael Wendler (48, 'Sie liebt den DJ') am vergangenen Donnerstag (8. Oktober) mit einer Videobotschaft bei 'DSDS' ausstieg und zur Aluhut-Fraktion wechselte, stellte sich Deutschland vor allem eine Frage: "Was wird aus Laura?"

Erst Stellungnahme auf Instagram

Dass der Schlagersänger seine Karriere mit wilden Corona-Verschwörungstheorien beendet, ist eine Sache. Doch seine 20-jährige Frau hatte in seinem Fahrwasser selbst einen lukrativen Werdegang eingeschlagen: Influencer-Gagen, 'Playboy'-Cover … Die Beziehung ließ die Kassen klingeln. Viele Beobachter vermuten, dass damit Schluss ist. Schließlich ist Laura Müllers Karriere untrennbar von Michael Wendler, glauben viele. Am Montagabend nahm Laura erstmals in ihrer Instagram Story Stellung zu den Ereignissen der letzten Tage.

Laura Müller ist "neutral"

"Natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen", stellte die Influencerin gleich zu Anfang ihres Videos klar. Eine Ehe gelte schließlich sowohl für die guten als auch für die schlechten Zeiten, es gäbe keinen unmittelbaren Grund sich zu trennen. Das klingt schon sehr nach "aber….", und das folgt auch auf dem Fuße. Auch als Ehepaar habe man nicht immer die gleiche Meinung, das sei wichtig.

Sie sei in Sachen Corona "neutral und unpolitisch" und es sei ihr ein Bedürfnis gewesen, das ihren über 600.000 Followern mitzuteilen. Ob das allerdings reicht, ihre Karriere zu retten, muss sich noch zeigen. Wendlergate wirft eben lange Schatten auf das Leben von Laura Müller.

