Weltall-Dreh: Tom Cruise greift nach den Sternen

DE Showbiz - Viele Menschen würden es in seinem Alter langsam etwas ruhiger angehen lassen, aber Tom Cruise (58, 'Mission: Impossible') lebt offenbar nach der Devise: Geht nicht gibt‘s nicht. Darum fliegt er zusammen mit Regisseur Doug Liman (55) zur International Space Station und dreht unterwegs seinen neuen, noch namenlosen Film.

Tom Cruise macht sich fit fürs All

Die zwei Hollywood-Größen sind bereits offiziell registriert, um im Oktober 2021 mit dem Space X Crew Dragon zusammen mit NASA- und Space-Shuttle-Veteran Michael Lopez-Alegria abzuheben, wie 'TMZ' nach Einsicht in die Planungsdaten der International Space Station bis 2023 berichtete. Den Weg zu dem einmaligen Projekt ebnete ihnen Space-X-Boss Elon Musk, der an der Produktion des ersten ISS-Hollywoodfilms mitarbeitet.

Der Countdown läuft

Liman und Cruise arbeiten nicht zum ersten Mal zusammen: 2014 drehten sie gemeinsam 'Edge of Tomorrow', 2017 entstand 'Barry Seal: Only in America'. Offenbar haben sie sich gut genug verstanden, um jetzt gemeinsam nach den Sternen zu greifen. Über die Story des Films wurde bislang noch nichts bekannt, nur dass Doug Liman das Drehbuch geschrieben haben soll. Jetzt haben Regisseur und Superstar Cruise ein Jahr Zeit, um fit fürs All zu werden. Und wer es nicht abwarten kann, bis das Werk in die Kinos kommt: Wie die 'Daily Mail' berichtete, soll noch ein Platz für einen Mitreisenden in der Raketenkapsel frei sein!