Wellness-Gurus in Hollywood: Gwyneth Paltrows Erfolgsrezept

DE Showbiz - Anstrengende Wochen am Filmset hat Gwyneth Paltrow (48) heutzutage einfach nicht mehr nötig. Die Schauspielerin ('Shakespeare In Love') hat sich über die letzten Jahre ein lukratives, nachhaltiges zweites Standbein aufgebaut.

Vom Newsletter zum Lifestyle-Portal

Ihre Firma 'Goop' hat eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Was vor rund 12 Jahren als Newsletter in Sachen Wellness-Beratung startete, ist mittlerweile zu einem Portal für alle Lebenslagen geworden. Gesund, nachhaltig, manchmal auch ein wenig esoterisch werden auf der Website der Firma in Blogbeiträgen Tipps zum gesunden Leben gegeben, dazu werden die entsprechenden Artikel zum Kauf angeboten. Die Firma mit Sitz in Kalifornien beschäftigt mittlerweile fast 300 Mitarbeiter. Dabei lebt allerdings auch die Chefin vorbildlich: Immer wieder zeigt Gwyneth Paltrow auf Social Media, dass sie ihre Produkte auch selbst nutzt und wirklich nachhaltig und natürlich lebt.

Teri Hatcher und Gwyneth Paltrow leben Nachhaltigkeit

Dabei ist Gwyneth nicht die Erste, die sich mit Wellness-Rat an ihre Fans wendet. Schon 2010 hob 'Desperate Housewives'-Legende Teri Hatcher (55) mit 'Get Hatched' ein Portal aus der Taufe, welches sie damals als 'Ein Lebensratgeber für Mädels' bezeichnete; später wurde es bei Disney Family integriert. Heutzutage ist Teri hauptsächlich auf Social Media aktiv, gibt auf ihrem YouTube-Kanal 'Hatching Change' gesunde, nachhaltige Ernährungs-Tipps und zeigt sich auf Instagram aktiv und umweltbewusst.

Wie für Gwyneth Paltrow legt auch Teri Hatcher Wert auf natürliche Produkte, Plastik und Einwegverpackungen sucht man bei ihr vergeblich. Beide tragen sogar die gleichen nachhaltig hergestellten Sneaker aus Merinowolle von Giesswein, die sich auch bei anderen Hollywoodstars mittlerweile großer Beliebtheit erfreuen. Kein Zweifel: Wellness und Nachhaltigkeit werden in unserem Leben eine immer größere Rolle spielen - Hollywood macht's vor!

