Wegen Lese-Rechtschreib-Schwäche: Orlando Bloom lehnte ‘SNL’-Auftritt ab

DE Showbiz - Am 28. September startet die neue Staffel von 'Saturday Night Live' mit Woody Harrelson in den USA, in der zahlreiche Nachwuchsstars neben bekannten Comedians und Gästen auftreten. Neben live gespielten Sketchen und Szenen gibt es meist live vorgetragene Musik-Acts sowie die Fake-News-Show 'Saturday Night Update'. Zu den Moderatoren der neuen Staffel gehören unter anderem Eddie Murphy (58) und Phoebe Waller-Bridge (34). Auch Orlando Bloom (42) hätte einst fast dazu gehört, doch warum daraus nichts geworden ist, verriet er nun dem Radiomoderator Howard Stern.

Orlando Bloom hat es sich nicht zugetraut

Im Jahr 2007 wurde Orlando angeboten, in der Sendung aufzutreten, doch fürchtete er, dass seine Lese-Rechtschreib-Schwäche ihm einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Aus diesem Grund lehnte er das Angebot ab.

"Es war einerseits meine Legasthenie, andererseits war ich an einem Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich nicht mal klar denken konnte und den Wald vor lauter Bäumen nicht sah", so der Schauspieler. "Man muss dabei lesen und außerdem … ich hatte damals keine Perspektiven."

Ruf mich an – ich bin bereit!

Jetzt hat der Filmstar allerdings seine Meinung geändert und fühlt sich der Herausforderung gewachsen. Deshalb drängt er den 'SNL'-Chef Lorne Michaels, ihn erneut zu kontaktieren: "Ich würde jetzt liebend gern als Moderator von 'Saturday Night Live' auftreten!" Wer weiß, vielleicht bekommen wir ja schon bald Orlando Bloom in der Late-Night-Show zu Gesicht.

