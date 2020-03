Allgemein | STAR NEWS

Wegen Coronavirus: Legendäres Wüstenfestival Coachella wird verschoben

DE Showbiz - Rage Against The Machine, Calvin Harris, Lana Del Rey, Travis Scott… Die Liste derer, die im April über zwei Wochenenden in der kalifornischen Wüste auf dem Coachella Valley Music and Arts Festival hätten auftreten sollen, ist lang.

Rage Against The Machine bleibt zuhause

Doch die Künstler brauchen jetzt gar nicht erst ihre Koffer zu packen, denn Festival-Veranstalter Goldenvoice hat angesichts des in den USA grassierenden Coronavirus' die Notbremse gezogen und die April-Termine abgesagt. Die Großveranstaltung, die in der Regel eine Viertelmillion Besucher anlockt, soll aber nicht ganz ausfallen, sondern lediglich in den Herbst verschoben werden. Auch die Country-Version von Coachella, Stagecoach, ist betroffen. "Auf Anraten des County of Riverside und der örtlichen Gesundheitsbehörden müssen wir leider mitteilen, dass wir Coachella und Stagecoach aufgrund von Covid-19 neu ansetzen werden", hieß es in einem Statement.

Werden andere Festivals folgen?

Die Veranstalter hoffen jetzt, dass ein Großteil der für den April gebuchten Künstler auch im Oktober zur Verfügung stehen wird. Coachella und Stagecoach sind nicht die ersten Musikveranstaltungen, die dem Coronavirus zum Opfer fallen. SXSW, ein Musik-, Kunst- und Tech-Festival in Austin, Texas, welches diesen Monat über die Bühne gehen sollte, wurde abgesagt, ebenso wie das Ultra Music Festival in Miami, Florida, welches jetzt erst im kommenden Jahr stattfinden wird. Dabei wird es sicher nicht bleiben. Die europäische Festival-Saison beginnt erst später, doch ob sich die Lage bis zum Frühsommer entspannt hat, bleibt abzuwarten.

Weitere Artikel