Was ist denn jetzt los? Ehe-Chaos bei Melanie Müller

DE Deutsche Promis - Immerhin eines ist bei Melanie Müller (33) zurzeit konstant — es wird bei der Sängerin und Reality-Queen einfach nicht langweilig. Noch vor wenigen Tagen wollte uns die ehemalige Dschungelkönigin Glauben machen, dass sie aus dem Showgeschäft ausgestiegen ist. Auf Instagram hatte sie ihren Abschied verkündet: "An alle Fans: Danke für die tollen Jahre".

"Nie verheiratet"

Nur wenig später heißt es, dass Prinz Frédéric von Anhalt (78) den Star adoptieren wolle. Plötzlich Prinzessin? Diese Adoption gestalte sich jedoch schwierig, hieß es kurz darauf. Der Grund? Melanies Kinder, die der Prinz ebenfalls hätte adoptieren müssen, was allerdings der Zustimmung von Mellis Noch-Ehemann Mike Blümer (55) bedurft hätte. Die ist unwahrscheinlich, schließlich fetzen sich die beiden, wo sie nur können. Jetzt scheint der nächste Akt im Drama um die Stimmungs-Entertainerin eröffnet zu sein. Einmal tief Luft holen bitte: Wie 'Bild' berichtete, bestätigt Melanie Müller in einem offiziellen Dokument, dass sie und Mike gar nicht verheiratet seien. Es gäbe daher auch keine Scheidungsurkunde. Ein Notar in den USA habe die Echtheit des Schriftstücks bestätigt. Sollte es wirklich stimmen, so hätte Mike Blümer kein Mitspracherecht in Sachen Adoption von zwei Generationen. Ist das wirklich so einfach?

Melanie Müllers Aussage steht gegen die ihres Mannes

'Bild' hat den Vater von Mia Rose (4) und Matty (2) bereits befragt. Der fiel aus allen Wolken. "Wie nahezu alles in unserem Privatleben haben wir damals auch unsere Hochzeit von einem Kamerateam begleiten lassen", wird Mike zitiert. Geheiratet hatte das Paar in Las Vegas. 'Bild' hat wohl auch mit einem Vertrauten von Melanie gesprochen, der eine Erklärung parat hatte: "Die beiden haben in Las Vegas geheiratet, die Zeremonie gab es. Die Hochzeit wurde aber in Deutschland nie anerkannt." Das wiederum widerspricht Mikes Darstellung: "Die auch in Deutschland gültigen Eheunterlagen liegen außerdem vor." Einer Adoption werde er nicht zustimmen.

Auf der anderen Seite des Atlantik wird indes weiter an der Adoption gefeilt, die aus der Sängerin eine Prinzessin machen würde. "Ob die Adoption läuft, muss jetzt mein Anwalt prüfen", so Prinz Frédéric von Anhalt. Es bleibt spannend bei Melanie Müller.

