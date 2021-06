Allgemein | STAR NEWS

“Was für eine Fahrt”: ‘Ku’damm’-Star Maria Ehrich hat geheiratet

DE Deutsche Promis - Maria Ehrich (28) ist nun glücklich verheiratet. Die Schauspielerin wurde mit der Serie 'Ku'-damm '63' deutschlandweit bekannt, spielte sich in die Herzen von Millionen Zuschauern. Doch all jene, die sich Hoffnungen machten, bei der brünetten Schönheit eine Chance zu haben, müssen nun bitter enttäuscht werden.

Maria Ehrich hat bekommen, was sie wollte

Maria und ihr Verlobter, Regisseur Manuel Vering, haben sich nämlich trauen lassen. Das machte die Darstellerin selbst auf Instagram öffentlich, postete mehrere Bilder von der intimen Zeremonie. Die Fotos zeigen sie unter anderem mit ihrem Ehemann davonschlendernd, im Kreis ihrer Familie, sowie beim Anschneiden der Hochzeitstorte. Dazu schrieb Maria: "Was für eine Fahrt. Drei Jahre verlobt mit dem besten Mann der Welt – unsere große Traumhochzeit aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben und am Ende genau das bekommen, was wir wollten."

Alle gratulieren

Ihre knapp 160.000 Follower freuen sich mit ihr, loben unter anderem das schlichte, cremefarbene Brautkleid, das wie für Maria gemacht zu sein schien. Aufgrund der grassierenden Pandemie habe die Hochzeit in der kleinsten und coolsten Gesellschaft gefeiert werden müssen, wie die Schauspielerin weiter verrät.

Mit den frisch Vermählten freuen sich auch zahlreiche KollegInnen aus Film und Fernsehen. Neben Janina Uhse gratulieren auch Sibel Kekilli, Jannik Schümann, Felicitas Woll und Tina Ruland. Die Freude ist allerorts groß – nicht nur bei Maria Ehrich und ihrem Manuel.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images