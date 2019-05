Allgemein | STAR NEWS

Warum Quentin Tarantino in Cannes plötzlich die Beherrschung verlor

Er ist einer der Stars der Filmfestspiele, die zurzeit an der französischen Riviera stattfinden: Regisseur Quentin Tarantino ist in Cannes, um seinen neuen Film 'Once Upon A Time in Hollywood' vorzustellen.

Stehende Ovationen

Der kommt beim kritischen Festivalpublikum super an: Siebeneinhalb Minuten standen die Zuschauer klatschend in den Gängen, nachdem sie am Dienstag [21. Mai] erstmals einen Blick auf das Machwerk mit Leonardo DiCaprio (44, 'Titanic'), Brad Pitt (55, 'Fight Club') Al Pacino (79, 'Der Pate') und Margot Robbie (28, 'Suicide Squad') in den Hauptrollen werfen konnten. Doch gerade Letztere, die im Film die 1969 ermordete Schauspielerin Sharon Tate (†26) spielt, sorgte für einen Moment bei einer Pressekonferenz, der Quentin Tarantino explodieren ließ.

Quentin Tarantino wurde wütend

Auf die Frage eines Journalisten, warum Margot Robbie so wenig Dialog habe, bellte der Kultregisseur ihn wütend an: "Ihre Hypothese lehne ich total ab!" Die Schauspielerin selbst bemühte sich danach, die Wogen zu glätten und sprach von ihrer positiven Erfahrung bei den Dreharbeiten. Es sei ihr wichtig gewesen, Sharon Tate mit ihrer Performance zu ehren. Auch ihre Kollegen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, die zum ersten Mal gemeinsam in einem Film erschienen, hatten nur gutes von ihrer Arbeit am Set zu erzählen. So sehr, dass sie wieder zusammenarbeiten wollen: "Es ist toll zu wissen, dass man dem Besten der Besten gegenübersteht", lobte Brad Pitt seinen Co-Star.

Quentin Tarantino kann sich also wieder beruhigen und muss nicht mehr auf die Palme gehen, denn vielleicht bekommt er sogar eine Goldene Palme in Cannes.

