Allgemein | STAR NEWS

Warum auch nicht? Yasmina Filalis Sammel-Tick

DE German Stars - Die einen gehen Klamotten-Shoppen bis zum Pupillenstillstand, die anderen stehen auf teure Sportwagen. Auch Yasmina Filali (45) hat einen Sammel-Tick: Die Schauspielerin ('Die Rote Meile') kann seit Jahren nicht an einer Make-Up-Abteilung vorbeigehen, ohne sich etwas zu kaufen.

"Bei Lieferschwierigkeiten bei mir melden"

Dahinter steckte eine Begeistertung, die Jahrzehnte zurückgeht, wie das ehemalige Model im Gespräch mit 'Bild' verriet: "Schon mit 14 habe ich Maskenbildnern dabei zugesehen, wie sie aus einem völlig durchzechten Gesicht ein total schönes Gesicht am Ende des Schminkens hinbekommen haben. Das hat mich total fasziniert!" Die Faszination führte zu einer Sammlung mit rund 20.000 Lidschatten und 300 Lippenstiften. Der Star schätzt, dass die Investition über die Jahre rund 50.000 Euro gekostet hat. "Wenn Douglas mal Lieferschwierigkeiten haben sollte, können sie sich gerne bei mir melden!"

Yasmina Filali gibt ihr Wissen weiter

Wie alle Sammlungen hat auch die von Yasmina Filiali ein Herzstück. In diesem Falle ist es eine Lidschatten-Palette, die von einer berühmten Maskenbildnerin stammt und 235 Euro wert sein soll. "Ein bisschen peinlich ist mir das schon", gestand die Schauspielerin. Ihr Mann, der Sport-Moderator und ehemalige Nationalspieler Thomas Helmer (55), nimmt den Tick seiner Gattin gelassen und war sogar die treibende Kraft dahinter, dass Yasmina ihre Make-Up-Expertise mit anderen teilt. Seitdem zeigt sie auf YouTube in Tutorials, wie es geht. "Das war einfach die logische Konsequenz", so Thomas. Er unterstützt den Tick seiner Frau, wo er kann. "Mein Sammel-Tick erklärt vielleicht, warum wir beide schon seit 15 Jahren verheiratet sind", glaubt Yasmina Filali.

Artikel zum Thema Yasmina Filali: Meine Mutter und ich waren nicht kompatibel